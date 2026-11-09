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La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Revelan último audio de Ramsés Vargas antes de ser encontrado sin vida: “Más de $100 millones”

Revelan último audio de Ramsés Vargas antes de ser encontrado sin vida: “Más de $100 millones”

El exestudiante del Gimnasio Moderno salió hacia una finca ubicada a las afueras de Bogotá, pero fue encontrado sin vida en la localidad de Chapinero.

Fotografía ilustrativa relacionada con la revelación del último audio de Ramsés Vargas antes de ser hallado sin vida
Imagen de referencia sobre el caso de Ramsés Vargas tras conocerse su último audio antes de ser encontrado sin vida
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas e redes sociales y Google Flow
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 9 de nov, 2026

Continúan conociéndose detalles sobre la muerte de Ramsés Vargas en Bogotá, cuyo cuerpo fue encontrado en el barrio El Paraíso, en la localidad de Chapinero. En las últimas horas se conoció el último audio que habría enviado el joven antes de fallecer, en el que habla sobre una importante obligación financiera.

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La grabación fue difundida por Caracol Radio, medio que reveló que Vargas estaba buscando dinero con urgencia para cumplir con un compromiso económico.

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Joven iba rumbo a una finca y apareció sin vida en Chapinero; viajaba en una camioneta regalada

El último audio compartido por Ramsés Vargas

En la grabación se escucha a Ramsés Vargas hablar sobre la búsqueda de dinero para saldar una deuda pendiente.

De acuerdo con la información publicada por Caracol Radio, el monto superaba los 100 millones de pesos. Esta suma correspondería a una indemnización que debía pagarle a un exempleado, luego de enfrentar una demanda.

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En el audio, que habría sido enviado a uno de sus apoderados judiciales, se escucha decir: "Estoy buscando la forma de pagar, son más de $100 millones". Este mensaje se suma a los elementos que son analizados en la investigación para establecer si existieron presiones, cobros o amenazas relacionadas con dicha obligación financiera.

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Fotografía de un joven ilustrando la noticia sobre su hallazgo sin vida en la localidad de Chapinero tras dirigirse a una finca
Imagen de referencia e ilustrativa sobre el caso del joven que fue encontrado sin vida en Chapinero
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

¿Cómo encontraron el cuerpo de Ramsés Vargas?

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Todo comenzó el viernes 6 de noviembre, cuando Ramsés Vargas se movilizaba en una camioneta blindada hacia una finca ubicada a las afueras de Bogotá. Sin embargo, durante el trayecto, sus familiares perdieron contacto con él.

Horas después, las autoridades encontraron su cuerpo sin vida en una zona boscosa del barrio El Paraíso, en la localidad de Chapinero, al oriente de la capital. Según los primeros informes, presentaba un impacto de arma de fuego en la cabeza.

Puedes leer: Caso Ana Lucía González: Fiscalía destapa desde cuándo la niña habría sido víctima de abuso

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana de Bogotá adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Entre las hipótesis que se analizan están un posible hurto del vehículo o un crimen motivado por una eventual venganza

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Mientras avanzan las indagaciones, el análisis de los registros de las celdas telefónicas y el rastreo del automóvil hacen parte de las labores para identificar a los posibles responsables del crimen.

Gimnasio Moderno se pronunció sobre la muerte de Ramsés Vargas

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Tras conocerse la muerte del joven, el Gimnasio Moderno, institución educativa en la que Ramsés Felipe Vargas Quevedo se graduó en 2013, publicó un comunicado en el que expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de promoción.

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"En las páginas de El Aguilucho, sus compañeros lo recordaban por su particular sentido del humor, su espontaneidad y esa alegría con la que acompañaba sus días en el Colegio", se lee en el comunicado de la institución.

En el mensaje, el colegio también recordó los lazos de amistad que el joven construyó durante sus años escolares y envió un mensaje de solidaridad a sus familiares y amigos.

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