Sale a la luz escalofriante frase que le habrían dicho Paula Carley antes de quitarle la vida

Continúan conociéndose detalles sobre la muerte de Paula Carley Coca, una joven de 23 años que falleció el pasado 1 de noviembre de 2026, cerca del mediodía, en la vía que comunica a los municipios de San Gil y Socorro, en Santander. Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la frase que habría pronunciado el agresor momentos antes del ataque.

La frase que le habría dicho el atacante a Paula Carley

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Testigos e integrantes de la comunidad señalaron que el hombre, identificado como Leonardo Gómez Bernal, de 63 años, habría pronunciado las siguientes palabras antes de agredirla: "Si no era para mí, no es para nadie".



Asimismo, familiares de la joven indicaron que el señalado agresor presuntamente la acosaba de manera constante, debido a que ella se habría negado a mantener una relación sentimental con él.



Después del ataque, un hombre que se encontraba en el establecimiento intentó impedir que el señalado responsable escapara del lugar. Sin embargo, según los testimonios conocidos, también habría sido agredido por el mismo sujeto.

¿Cómo fue el ataque contra Paula Carley en un establecimiento de Pinchote?

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De acuerdo con los reportes de las autoridades y las grabaciones de las cámaras de seguridad, la víctima trabajaba en una cafetería ubicada en el kilómetro 2 de este corredor vial, en jurisdicción del municipio de Pinchote.

Al momento de los hechos, Paula Carley Coca se encontraba descansando en una hamaca del establecimiento comercial. En ese instante ingresó Leonardo Gómez Bernal, de 63 años.

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Según se observa en los videos recopilados, el hombre caminó directamente hacia el lugar donde estaba la joven, sin interactuar con las demás personas que se encontraban en el recinto.

El individuo, quien vestía una camisa blanca y una gorra negra, mantenía las manos ocultas detrás de la espalda mientras observaba a la mujer. De manera repentina, sacó un arma cortopunzante que llevaba consigo y la atacó.

Paula Carley Coca Murcia, la joven de 23 años que fue atacada en su lugar de trabajo en Pinchote, Santander. /Foto: redes sociales

Tras la agresión, Paula Carley se levantó mientras manifestaba un fuerte dolor abdominal, pero posteriormente cayó al suelo. Sus compañeros de trabajo solicitaron asistencia médica y la trasladaron a la Clínica Santa Cruz de la Loma, en San Gil.

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Pese a los esfuerzos del personal médico por reanimarla, la joven falleció pocos minutos después debido a la gravedad de las heridas.

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La situación judicial de Leonardo Gómez Bernal

Tras conocerse el hecho, la Policía Nacional implementó un plan candado en la región que permitió ubicar a Leonardo Gómez Bernal en el sector de La Feria, en San Gil.

Al verse interceptado por una patrulla policial, el hombre se habría provocado lesiones, por lo que fue trasladado inicialmente al mismo centro hospitalario para recibir atención médica.

Paula Carley Coca Murcia, de 23 años, fue atacada mientras trabajaba en un establecimiento comercial de Pinchote, Santander. Un hombre de 63 años fue capturado por las autoridades. /Foto: redes sociales

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Posteriormente, se llevaron a cabo las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos por el delito de feminicidio agravado. Una juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario y dispuso su traslado a la cárcel Berlín, ubicada en El Socorro.

Leonardo Gómez Bernal aceptó los cargos que le fueron imputados y permanece a la espera de la sentencia correspondiente.