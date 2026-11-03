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Video del ataque a Paula Carley Coca Murcia por parte de un hombre que se obsesionó con ella

Se conoció el video del ataque contra Paula Carley Coca, de 23 años, en un café de Pinchote, Santander. Un hombre de 63 años fue capturado.

Paula Carley Coca: video del ataque en un café de Pinchote, Santander
Paula Carley Coca Murcia, de 23 años, fue atacada mientras trabajaba en un establecimiento comercial de Pinchote, Santander. Un hombre de 63 años fue capturado por las autoridades.
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 3 de nov, 2026

Un video de las cámaras de seguridad de un establecimiento comercial en Pinchote, Santander, se convirtió en una de las principales evidencias del caso de Paula Carley Coca Murcia, una joven de 23 años que perdió la vida tras ser atacada mientras cumplía con su jornada laboral.

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Por estos hechos, las autoridades capturaron a un hombre de 63 años, quien, según las primeras investigaciones, habría estado acosándola e intimidándola de manera insistente

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El caso ocurrió hacia las 12:40 del mediodía del domingo 1 de noviembre de 2026, en un café ubicado en el kilómetro 2 de la vía que comunica a San Gil con Socorro. Paula se encontraba trabajando cuando el señalado agresor llegó al establecimiento y, después de una discusión, la atacó con un arma cortopunzante.

La situación generó una rápida reacción de quienes se encontraban en el lugar. La joven fue auxiliada y trasladada de urgencia a la Clínica Santa Cruz de la Loma, en San Gil. Sin embargo, falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas.

Fotografía de la mujer víctima de feminicidio en Santander junto al fondo conceptual
Conmoción en Santander tras el caso de la mujer atacada por un hombre obsesionado con ella.
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales y Google Flow (IA)

Hombre de 63 años fue capturado tras el ataque a Paula

Después de conocer lo ocurrido, la Policía Nacional activó un plan candado para ubicar al responsable. El operativo permitió encontrar al sospechoso poco tiempo después en el sector de la plaza de ferias del municipio de San Gil, donde fue capturado en flagrancia.

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Según la información conocida, el hombre presentaba lesiones que se habría ocasionado a sí mismo al momento de su detención. Por esta razón, fue trasladado a un centro hospitalario, donde permaneció bajo custodia policial.

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La Fiscalía y la Policía avanzan en las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de la agresión y establecer las responsabilidades del capturado.

¿Quién era Paula Carley Coca Murcia?

Más allá de lo ocurrido en el establecimiento comercial, la historia de Paula también está marcada por sus proyectos personales y profesionales. La joven tenía 23 años, era tecnóloga en Investigación Policial y tenía como una de sus principales metas ingresar formalmente a la Policía Nacional de Colombia.

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Sus allegados la describían como una mujer trabajadora, comprometida con su familia y especialmente pendiente de sus padres, a quienes ayudaba activamente.

Su formación académica estaba relacionada con el ámbito policial, precisamente el camino profesional que esperaba continuar. Quienes la conocían destacaban su dedicación y las ganas que tenía de salir adelante.

En La Kalle no compartiremos el video del ataque en este artículo debido a la sensibilidad de las imágenes y al contenido que registra el material audiovisual. Sin embargo, quienes deseen conocer la grabación podrán consultarla a través del siguiente enlace, teniendo en cuenta que contiene escenas sensibles y que su reproducción queda bajo responsabilidad de cada persona: Ver video aquí.

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