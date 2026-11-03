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La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Hombre acabó con mujer en Santander tras obsesionarse con ella: “No es para nadie más”

Hombre acabó con mujer en Santander tras obsesionarse con ella: “No es para nadie más”

La joven de 23 años fue atacada por un hombre de 63 años en su lugar de trabajo, después de rechazarlo y dejarle claro que no quería tener una relación sentimental con él.

Fotografía de la mujer víctima de feminicidio en Santander junto al fondo conceptual
Conmoción en Santander tras el caso de la mujer atacada por un hombre obsesionado con ella.
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales y Google Flow (IA)
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 3 de nov, 2026

Paula Carley Murcia, una joven de 23 años, perdió la vida luego de ser atacada por un hombre de 63 años, presuntamente después de que ella rechazara sus intenciones de establecer una relación sentimental. El hecho ocurrió en un establecimiento comercial ubicado en la vía que comunica a los municipios de San Gil y Socorro, en jurisdicción de Pinchote, Santander.

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De acuerdo con las autoridades, la joven fue agredida mientras cumplía su jornada laboral en el establecimiento. El presunto responsable fue capturado poco después de lo ocurrido.

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¿Cómo fue el ataque contra Paula Carley Murcia?

Según las primeras versiones de las autoridades, Paula Carley Murcia se encontraba trabajando en el café Pinchote durante la tarde del domingo 1 de noviembre de 2026, a la altura del kilómetro 2 de la vía que comunica a San Gil con Socorro.

En ese momento, la joven habría sido atacada con un arma cortopunzante por un hombre de 63 años, quien es señalado como el presunto responsable de la agresión.

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Los reportes preliminares indican que el individuo habría sostenido una discusión previa con la víctima en su lugar de trabajo. En medio del altercado, presuntamente pronunció la frase: «Si no era para mí, no es para nadie más», expresión que forma parte de los elementos conocidos dentro de la investigación.

Tras recibir varias heridas con arma blanca, Paula fue auxiliada y trasladada de urgencia a la Clínica Santa Cruz de la Loma, ubicada en el municipio de San Gil.

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Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, la joven falleció pocos minutos después debido a la gravedad de las lesiones.

¿Qué pasó con el presunto responsable del ataque contra Paula Carley Murcia?

Poco después de lo ocurrido, las autoridades recibieron la alerta sobre la agresión, lo que permitió la reacción de los uniformados adscritos al Distrito de Policía de San Gil.

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Ante la gravedad de la situación, los agentes activaron un plan candado en los sectores aledaños para cerrar las posibles rutas de escape del señalado agresor.

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Como resultado del operativo, los policías lograron interceptar al hombre en el sector conocido como la plaza de ferias de San Gil, donde fue capturado en flagrancia.

Al momento de su detención, el sospechoso se estaba autolesionando, por lo que tuvo que ser trasladado bajo custodia al mismo centro asistencial para recibir atención médica especializada.

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Por otro lado, habitantes de San Gil realizaron una velatón en homenaje a Paula, con el propósito de recordar a la joven que perdió la vida mientras cumplía con su jornada laboral en un café del municipio de Pinchote.

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