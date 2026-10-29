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La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Madre de tres hijos perdió la vida llegando a su casa en Bogotá; señalan a su expareja

Madre de tres hijos perdió la vida llegando a su casa en Bogotá; señalan a su expareja

Según informó la familia, la mujer habría sufrido constantes agresiones por parte de su expareja en ocasiones anteriores.

Imagen de referencia con cinta de escena del crimen y la fotografía de la madre de tres hijos que perdió la vida en Bogotá
La madre de tres hijos que perdió la vida al llegar a su residencia en Bogotá
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de Noticias Caracol y Google Flow
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 29 de oct, 2026

Yuly Avilés, una mujer de 37 años y madre de tres hijas, fue atacada cuando regresaba a su vivienda en la localidad de Bosa, en Bogotá. El presunto responsable sería su expareja sentimental.

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Uno de los aspectos que más llama la atención del caso es que, según sus familiares, la mujer habría sufrido episodios de violencia antes del ataque. Incluso, decidió alejarse de su expareja y permanecer durante varios días en la casa de un familiar junto a sus hijas, con el propósito de protegerse.

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¿Cómo fue el ataque contra Yuly Avilés?

De acuerdo con los reportes conocidos, el hecho ocurrió cuando Yuly Avilés terminaba su jornada laboral como reguladora de tráfico para la empresa Metro y se dirigía a su vivienda, ubicada en el barrio El Anhelo, en el sur de Bogotá.

En ese momento, habría sido abordada por su expareja sentimental. Según las primeras versiones, entre ambos se produjo una discusión que terminó en una agresión con arma cortopunzante.

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El segmento El Ojo de la Noche, de Noticias Caracol, recogió testimonios de personas cercanas a la víctima, quienes señalaron que recibió aproximadamente siete heridas en zonas vitales, entre ellas el tórax, un pulmón, el cuello y la espalda.

Aunque fue trasladada de urgencia a un centro médico cercano, Yuly falleció minutos después debido a la gravedad de las lesiones.

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¿Qué se sabía sobre la relación de Yuly Avilés con su expareja?

Según relataron sus familiares, la relación sentimental duró aproximadamente tres meses y había terminado una semana antes de los hechos. Durante ese periodo, la mujer habría sufrido varios episodios de violencia.

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Ante esta situación, Yuly decidió refugiarse durante cerca de una semana en la vivienda de un familiar junto a sus tres hijas, con la intención de mantenerse alejada de su expareja y salvaguardar su seguridad.

Sin embargo, pese a las medidas que habría tomado para protegerse, fue atacada cuando regresaba a su residencia.

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¿Qué se sabe sobre la búsqueda del presunto responsable?

Según la información preliminar, el hombre habría huido del lugar después del ataque. Las primeras hipótesis apuntan a que habría intentado ocultarse en viviendas de familiares ubicadas en la zona.

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Tras lo ocurrido, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación adelantaron labores de investigación para establecer el paradero del presunto responsable.

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Entre las diligencias se encontraría la recopilación de material probatorio, incluidas grabaciones de cámaras de seguridad que podrían haber registrado parte de los hechos.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del caso y determinar las responsabilidades correspondientes.

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