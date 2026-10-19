Sale a la luz foto e identidad del presunto responsable de la muerte de Gustavo Aponte

La Policía Metropolitana de Bogotá incluyó formalmente a Isaac Daniel Rodríguez García, conocido en el ámbito criminal con el alias de ‘Moncayo’, en el listado de las personas más buscadas por homicidio en la capital. Además, las autoridades lo señalan como el presunto autor material de la muerte del empresario Gustavo Andrés Aponte y de su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez.

Por esta razón, la fuerza pública solicitó el apoyo de la ciudadanía para dar con el paradero del sospechoso, quien permanece prófugo de la justicia. La divulgación de su fotografía busca facilitar su identificación y contribuir a su captura.

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¿Cómo ocurrió el ataque contra Gustavo Aponte?

El ataque se registró en la tarde del 11 de febrero de 2026, en inmediaciones de la calle 85 con carrera Séptima, una concurrida zona comercial de la localidad de Chapinero, en Bogotá.



Según la información recopilada por las autoridades, el empresario llegó a un gimnasio del sector después de la 1:30 p. m., mientras que su escolta permaneció en el exterior del establecimiento, esperándolo.

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De acuerdo con las investigaciones, una estructura delincuencial habría desplegado dos motocicletas en puntos estratégicos de la zona. En una de las esquinas se habría ubicado el presunto sicario, quien vestía traje y corbata para pasar inadvertido entre los transeúntes.

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Las pesquisas también indican que el señalado habría cambiado su vestimenta momentos antes de acercarse a las víctimas.

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Las autoridades investigan los nuevos detalles surgidos en el caso de la muerte de Gustavo Aponte, los cuales apuntan a prácticas previas en un campo de tiro. Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales y Google Flow

¿Cómo murieron Gustavo Aponte y su escolta?

Cuando Aponte salió del gimnasio, el presunto agresor habría recibido una llamada telefónica en la que le informaban sobre el desplazamiento del empresario. Posteriormente, caminó detrás de las víctimas durante varios metros, en dirección al vehículo en el que se movilizaban, y abrió fuego.

Gustavo Aponte recibió un impacto de bala, mientras que su escolta fue alcanzado por tres disparos. Ambos fallecieron debido a la gravedad de las heridas.

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Tras el ataque, el presunto sicario huyó a pie hacia una motocicleta estacionada en la carrera Séptima y escapó junto a su cómplice en dirección al centro de Bogotá.

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La Fiscalía General de la Nación estableció que el crimen habría sido producto de una operación planificada que incluyó labores previas de seguimiento, vigilancia y coordinación logística.

Sin embargo, los investigadores manejan como hipótesis central un posible error en la identificación del objetivo, debido a que el objetivo era otro tipo de negociante. Esta línea de investigación plantea que el ataque armado podría haber estado dirigido inicialmente contra otra persona y que el empresario habría sido confundido por los ejecutores.

Hasta el momento, dos de los presuntos involucrados en la logística del atentado permanecen privados de la libertad. Entretanto, la captura de alias ‘Moncayo’ es considerada prioritaria por las autoridades para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

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