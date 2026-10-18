Caso Ayelén Sofía: su cuerpo estaba sepultado; esto encontraron en su bolso

El cuerpo de Ayelén Sofía Páez Oliveros, la adolescente de 16 años que desapareció en Bogotá en agosto de 2025, fue encontrado meses después en una zona montañosa de Sopó, Cundinamarca.

Según relató su padre, Albeiro Páez, el hallazgo se produjo el 22 de abril de 2026, cuando un trabajador del sector encontró un bolso y otras objetos que llamaron su atención y decidió dar aviso a las autoridades.

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La joven había sido reportada como desaparecida desde el 9 de agosto de 2025. Durante meses, su familia buscó información que permitiera establecer qué había ocurrido con ella. Sin embargo, el cuerpo fue registrado inicialmente como NN, pues en ese momento no había sido identificado.



En una entrevista con Canal 1, Albeiro Páez contó detalles de las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo de su hija y explicó cómo se enteraron de que finalmente había sido identificada. Sus declaraciones también permitieron conocer el papel que habría tenido el bolso localizado en el lugar.



El bolso que encontraron cerca del cuerpo de Ayelén Sofía

De acuerdo con el relato del padre, el trabajador que encontró los elementos fue identificado por la familia como don Pedro. Mientras barría en la zona montañosa, el hombre vio un bolso. Al revisar el objeto, se dio cuenta de que la situación debía ser reportada a las autoridades.

Albeiro Páez explicó que el señor encontró el bolso y lo revisó antes de informar sobre el hallazgo. Al parecer, varios objetos reforzaron el indicio de que efectivamente pertenecía a la menor.

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Sin embargo, no se ha revelado públicamente qué objetos llevaba la adolescente dentro de él ni cuáles fueron sus características específicas.

Aunque ese detalle todavía se desconoce, el hallazgo del bolso habría sido importante para alertar a las autoridades y orientar las primeras actuaciones en el sector.

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La identificación de Ayelén Sofía se conoció meses después del hallazgo, tras los procedimientos correspondientes de Medicina Legal. Los resultados permitieron establecer que el cuerpo encontrado en Sopó pertenecía a la adolescente que llevaba desaparecida desde agosto de 2025.

Medicina Legal confirmó la identidad de Ayelén Sofía Páez, la adolescente de 16 años desaparecida en Bogotá en agosto de 2025. /Foto: redes sociales

“El cuerpo estaba sepultado en la tierra”: el relato de su padre

Durante la entrevista con Canal 1, Albeiro Páez describió las condiciones en las que encontraron a su hija y explicó por qué el proceso de identificación habría sido complejo.

“Fue encontrada como NN, porque después de 8 meses un cuerpo, en las condiciones la parte donde se encontró que es como las montañas de Sopó”, relató el padre al referirse al lugar y al tiempo transcurrido desde la desaparición.

También expresó: “Dios nos la entregó, el cuerpo estaba sepultado en la tierra, después de 8 meses la tierra consume un cuerpo”.

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El hombre manifestó que las condiciones en las que fue localizado el cuerpo representaban una dificultad para reconocerlo. “Yo me imagino que no fue fácil identificar”, comentó durante la conversación.

En otro momento, se refirió al estado en que se encontraba: “El cuerpito ya estaba en condiciones avanzadas de desintegración”.

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¿Cuándo encontraron a Ayelén Sofía en Sopó?

Según el relato de su padre, el cuerpo fue encontrado el 22 de abril de 2026, en una zona montañosa del municipio de Sopó, Cundinamarca. En ese momento, quedó registrado como NN, mientras avanzaban los procedimientos para establecer su identidad.

Aunque el hallazgo ocurrió en abril, la familia recibió la noticia de la identificación meses después. Albeiro Páez señaló que fueron informados aproximadamente diez días antes de hacer pública la noticia en octubre de 2026.

La familia prefirió esperar los avances de la Fiscalía antes de divulgar la información, con el propósito de evitar especulaciones mientras las autoridades adelantaban las diligencias correspondientes.

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La confirmación de la identidad puso fin a meses de incertidumbre sobre el paradero de la joven, pero abrió nuevas preguntas acerca de las circunstancias de su desaparición y último video con vida.