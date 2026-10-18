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Dos temblores se sintieron este domingo en Colombia: estos fueron sus epicentros

El Servicio Geológico Colombiano reportó dos temblores este domingo 18 de octubre. Conoce sus magnitudes, a qué hora ocurrieron y los detalles de los movimientos sísmicos.

Temblor hoy en Colombia: dos sismos reportados este domingo 18 de octubre de 2026
El Servicio Geológico Colombiano reportó dos sismos este domingo 18 de octubre de 2026: uno de magnitud 3,6 en el océano Pacífico y otro de magnitud 3,4 en El Carmen, Santander.
/Foto: IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 18 de oct, 2026

Dos sismos fueron reportados este domingo 18 de octubre de 2026 en Colombia y sus alrededores, de acuerdo con los boletines del Servicio Geológico Colombiano (SGC). Los movimientos telúricos tuvieron magnitudes de 3,4 y 3,6, pero se registraron en lugares y horarios diferentes.

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El primer evento ocurrió durante la madrugada en el océano Pacífico, mientras que el segundo se registró en el departamento de Santander, en el nororiente del país. Los datos oficiales permiten conocer la magnitud y la profundidad de cada movimiento, dos características importantes para entender cómo se clasifica un sismo.

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¿Dónde fueron los dos temblores de este domingo?

El primer movimiento telúrico fue reportado a las 2:16 de la madrugada, con una magnitud de 3,6. Según el boletín del SGC, el evento tuvo una profundidad superficial y su localización fue el océano Pacífico.

Horas después, a las 10:23 de la mañana, se reportó un segundo sismo, esta vez con epicentro en el área de El Carmen, Santander. Este movimiento alcanzó una magnitud de 3,4 y tuvo una profundidad de 113 kilómetros.

Los dos reportes corresponden a eventos independientes.

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¿Qué significa que un temblor tenga profundidad superficial?

La profundidad es uno de los datos que permite caracterizar un movimiento telúrico. En general, los sismos superficiales ocurren a poca distancia de la superficie terrestre, mientras que los profundos se originan a mayor distancia bajo tierra.

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En el caso del movimiento registrado en el océano Pacífico, el boletín compartido por el SGC lo clasificó como superficial. Por su parte, el evento de El Carmen, Santander, tuvo una profundidad reportada de 113 kilómetros.

La magnitud también permite diferenciar la energía liberada por cada sismo. El primero alcanzó 3,6 y el segundo 3,4. Sin embargo, estos valores no permiten determinar por sí solos qué tan fuerte fue percibido el movimiento en cada población.

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¿Sentiste alguno de los temblores? Así puedes reportarlo

El Servicio Geológico Colombiano invitó a las personas que percibieron alguno de los movimientos a registrar su experiencia mediante el formulario de Sismos Sentidos.

Este reporte ayuda a recopilar información sobre la percepción de los temblores en diferentes lugares y complementa los datos instrumentales utilizados para estudiar la actividad sísmica.

Quienes hayan sentido alguno de estos eventos pueden ingresar al sitio oficial: https://sismosentido.sgc.gov.co.

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