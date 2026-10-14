Esto se encontró en el celular de Ayelén Sofía Páez: ¿lo regalaron después de su muerte?

El celular de Ayelén Sofía Páez fue encontrado en el departamento de Sucre, completamente formateado y con modificaciones en las cuentas asociadas a la adolescente, según información entregada por la representación judicial de su familia.

El dispositivo se convirtió en una pieza de interés para la investigación, que busca esclarecer qué ocurrió con la joven después de su desaparición en Bogotá, en agosto de 2025.

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La noticia se conoce después de que Medicina Legal confirmara que el cuerpo encontrado en una zona rural de Sopó, Cundinamarca, correspondía a Ayelén, quien tenía 16 años cuando desapareció.



Tras más de un año de búsqueda, su familia ya conoce su paradero, pero todavía espera respuestas sobre las circunstancias de su muerte y lo ocurrido durante los meses en que no se supo de ella.



Uno de los interrogantes que ahora rodean el caso tiene que ver con el recorrido de su teléfono. De acuerdo con Daniel Solarte, integrante de la representación de víctimas que acompaña a la familia, la persona que tenía el dispositivo aseguró que lo había recibido como regalo del hijo de una mujer residente en Sucre, quien, según esa versión, vive en Bogotá.

Por ahora, no se ha establecido públicamente quién formateó el celular, quién modificó las cuentas de Ayelén ni si estos hechos tienen relación con su desaparición. La representación de víctimas considera necesario investigar estos elementos para determinar qué información puede aportar el dispositivo al proceso.

Medicina Legal confirmó la identidad de Ayelén Sofía Páez, la adolescente de 16 años desaparecida en Bogotá en agosto de 2025. /Foto: redes sociales

Ayelén Sofía Páez desapareció en Bogotá en agosto de 2025

La desaparición de Ayelén comenzó el 9 de agosto de 2025, en Bogotá. Según la información entregada por su familia en ese momento, la adolescente salió a realizar una compra en la localidad de Chapinero y no regresó.

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A partir de entonces, sus familiares emprendieron una búsqueda que se prolongó durante más de un año. El caso movilizó a quienes esperaban encontrar información sobre su paradero y esclarecer qué había ocurrido con ella.

Meses después, durante un puente festivo, una persona que recorría una zona rural de Sopó encontró un cuerpo y alertó a las autoridades. Posteriormente, Medicina Legal confirmó que correspondía a la adolescente desaparecida.

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De acuerdo con información conocida, la madre de Ayelén también reconoció el cuerpo. La identificación permitió confirmar el paradero de la joven, aunque no resolvió las preguntas relacionadas con las circunstancias de su muerte.

Según la información entregada por el representante de víctimas, la investigación contempla una línea relacionada con la desaparición forzada.

Además, están pendientes exámenes y un segundo concepto pericial de Medicina Legal que, de acuerdo con lo explicado por el abogado, permitirían contar con más elementos científicos para avanzar en el esclarecimiento del caso.