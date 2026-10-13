Último video de Ayelén Sofía cuando desapareció: más de un año después fue hallada sin vida

El último video conocido de Ayelén Sofía Páez Oliveros se convirtió en una de las pistas más importantes para reconstruir sus últimos movimientos en Bogotá. Las imágenes mostraron a la adolescente caminando sola por la avenida Primero de Mayo durante la madrugada del 10 de agosto de 2025, un día después de que su familia perdiera contacto con ella.

Ayelén tenía 16 años cuando desapareció, el 9 de agosto de 2025, en Bogotá. Su caso generó una búsqueda que se extendió durante meses, mientras sus familiares pedían información que permitiera establecer dónde estaba y qué había ocurrido después de salir de su casa.

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Ahora, después de que Medicina Legal confirmara que el cuerpo encontrado en una zona rural de Sopó, Cundinamarca, corresponde a la joven, aquellas imágenes vuelven a cobrar relevancia dentro de la cronología de su desaparición. Sin embargo, el video por sí solo no permite establecer qué ocurrió después ni explicar las circunstancias de su muerte.



¿Qué muestra el último video de Ayelén Sofía Páez?

El registro de una cámara de seguridad, divulgado por Citytv, tiene como referencia la madrugada del 10 de agosto de 2025, alrededor de las 3:30 a. m.



En las imágenes se observa a una joven que correspondería a Ayelén caminando por la avenida Primero de Mayo. Según la descripción publicada en ese momento, se desplazaba rápidamente y parecía desorientada. También se encontraba sola en el tramo captado por la cámara.

La adolescente llevaba prendas similares a las que aparecían en el cartel de búsqueda: un jean azul y una chaqueta negra. En el video descrito por el medio no se observaba el bolso negro que figuraba entre los elementos asociados a su desaparición.

Este registro llamó la atención porque permitió ubicarla en un punto de Bogotá varias horas después de que su familia reportara que no había regresado a casa. No obstante, las imágenes no revelan hacia dónde se dirigía, con quién pudo encontrarse posteriormente ni cuáles fueron sus movimientos después de ese momento.

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Medicina Legal confirmó que el cuerpo encontrado en una zona rural de Sopó corresponde a Ayelén Sofía Páez, desaparecida en Bogotá desde el 9 de agosto de 2025.

Ayelén desapareció antes de presentar las pruebas Saber 11

La desaparición de Ayelén ocurrió en un momento importante para ella: se preparaba para presentar las pruebas Saber 11, conocidas también como el Icfes, un examen que forma parte del proceso académico de los estudiantes que terminan el bachillerato en Colombia.

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Su madre, Claudia Oliveros, relató a Citytv cómo transcurrió el día antes de perder contacto con su hija.

"Estuvo con nosotros todo el día, desayunamos, almorzamos. Estuvo estudiando todo el día para el Icfes. Simplemente, en un momento salió a comprar algo en la tienda y no volvió. No se presentó al Icfes. No tuvimos más noticias de ella", contó.

La familia indicó que la adolescente salió de su casa para hacer una compra y no regresó. Su ausencia también significó que no asistiera al examen para el que se había estado preparando.

Según el cartel de búsqueda divulgado entonces, Ayelén había sido vista por última vez el 9 de agosto, hacia las 5:00 p. m., en inmediaciones de la calle 67 con carrera Séptima, en la localidad de Chapinero.

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Medicina Legal confirmó la identidad de Ayelén tras el hallazgo en Sopó

Después de aproximadamente 14 meses de búsqueda, la familia recibió la confirmación de que el cuerpo encontrado en una zona rural de Sopó, Cundinamarca, correspondía a Ayelén Sofía Páez Oliveros.

De acuerdo con la información compartida sobre el caso, una persona que recorría el sector encontró el cuerpo y dio aviso a las autoridades. Posteriormente, Medicina Legal realizó el proceso de identificación, que también fue reconocido por la madre de la adolescente.

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La confirmación permitió establecer qué había ocurrido con el paradero de la joven, pero no resolvió todos los interrogantes relacionados con su desaparición y muerte.

Daniel Solarte, integrante de la representación de víctimas, explicó que todavía hay diligencias pendientes y que se solicitaron nuevos análisis periciales para aportar elementos científicos a la investigación.

Entre los asuntos que buscan esclarecer está el recorrido del teléfono celular de Ayelén. Según la representación judicial, el dispositivo fue encontrado en el departamento de Sucre y estaba formateado. También se reportaron cambios en las cuentas y contraseñas asociadas a la adolescente, aunque no se ha establecido públicamente quién los realizó ni si tienen relación con lo sucedido.

⚠️ Se cumplen dos semanas en las que no se sabe nada de Ayelén Sofía Páez Oliveros, una joven de 16 años que desapareció en Bogotá justo antes de presentar el Icfes. Jennifer Rodríguez le cuenta los detalles en el video. 🎬 Realización: Jerson Cruz. https://t.co/FQw4L3dSNC — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 29, 2025