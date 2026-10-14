Así fue como encontraron sin vida a Ayelén Sofía en potrero de Sopó; ¿tenía marcas?

El doloroso desenlace de la búsqueda de Ayelén Sofía Páez Oliveros, la adolescente de 16 años que había sido reportada como desaparecida en Bogotá desde el 9 de agosto de 2025, comenzó a esclarecerse en la zona rural del municipio de Sopó, Cundinamarca.

Tras 14 meses de incertidumbre y llamados angustiosos por parte de sus seres queridos, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de la menor.

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¿Cómo fue encontrado el cuerpo de Ayelén Sofía Páez en zona rural de Sopó?

El hallazgo se produjo en una zona rural y apartada de Sopó, Cundinamarca, cuando un hombre que transitaba por el sector se adentró en un área boscosa para atender una necesidad fisiológica.

En medio de la vegetación, un bulto llamó su atención, por lo que decidió acercarse para verificar de qué se trataba.

Al hacerlo, descubrió que era el cuerpo de una persona y, ante la incertidumbre de no saber si se encontraba inconsciente o sin vida, dio aviso inmediato a las autoridades.

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Tras recibir la alerta, los organismos competentes se desplazaron hasta el lugar y adelantaron las primeras inspecciones. Durante la verificación, establecieron que se trataba de una joven que no presentaba signos vitales.

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Las condiciones en las que fue encontrada y los indicios observados en la escena hicieron necesaria la intervención de unidades de criminalística, encargadas de realizar los procedimientos técnicos correspondientes, la recolección de evidencias y el levantamiento del cuerpo.

Debido a que en el sitio no se halló documentación inmediata que permitiera su identificación en el acto, el cadáver fue trasladado a las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Fue allí donde, tras practicarse los cotejos técnicos y análisis forenses especializados —junto con la verificación efectuada por su madre y representación legal—, se logró corroborar científicamente la identidad de Ayelén Sofía.

Respecto a si el cuerpo presentaba marcas, huellas de violencia o el estado específico en el que fue localizado, la defensa de las víctimas precisó que los detalles forenses aún permanecen bajo estricta reserva y estudio técnico.

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Medicina Legal mantiene pendientes dictámenes e informes científicos esenciales que permitirán a los investigadores precisar las causas exactas de su fallecimiento y determinar las circunstancias del hecho.

¿Qué revelan las investigaciones de la Fiscalía y el hallazgo de su celular?

Ayelén Sofía fue vista con vida por última vez la mañana y tarde del 9 de agosto de 2025, cuando compartía con su madre en su vivienda antes de que esta saliera a realizar unas compras.

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La joven, que se preparaba para presentar un examen académico de admisión universitaria, no volvió a ser vista en su hogar.

Cámaras de seguridad del sur de Bogotá la registraron posteriormente caminando sola en la madrugada del 10 de agosto en inmediaciones del barrio Rubí, en la localidad de Kennedy, punto donde se perdió su rastro.

Actualmente, el proceso judicial se encuentra divido en dos líneas de trabajo articuladas:

Desaparición forzada: Asumida para reconstruir la posible retención u ocultamiento de la menor desde el día de su desaparición.

Asumida para reconstruir la posible retención u ocultamiento de la menor desde el día de su desaparición. Presunto homicidio: Adelantada por la Fiscalía Seccional de Cundinamarca (Zipaquirá), encargada de recopilar material probatorio sobre su muerte.

Un elemento determinante dentro del expediente es el celular personal de la adolescente. El dispositivo móvil fue localizado en el departamento de Sucre en manos de un tenedor que manifestó haberlo recibido como obsequio.

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El teléfono fue entregado totalmente formateado, con las cuentas y claves digitales de la menor alteradas e intentos por borrar su huella virtual, por lo que los peritos informáticos evalúan la relación directa de este hecho con los responsables de su desaparición.

Mira también: Último video de Ayelén Sofía cuando desapareció: más de un año después fue hallada sin vida