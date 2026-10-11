Árbitro de lucha libre perdió la vida tras una maniobra en el ring; todo quedó en video

El luchador profesional mexicano conocido como ‘El Hijo de Fishman’ fue detenido el miércoles 7 de octubre en el municipio de Mineral de la Reforma, en el estado de Hidalgo, México, tras conocerse el fallecimiento del réferi Gerardo Germán Pineda, popularmente conocido como ‘El Búho’.

El caso ocurrió en Mineral de la Reforma, localidad ubicada en el estado de Hidalgo, al norte de Ciudad de México. Según la información conocida, el árbitro sufrió una grave lesión en el cuello durante un combate, luego de recibir un martinete, una maniobra de alto riesgo que está prohibida en la lucha libre debido a su peligrosidad.

Publicidad

Puedes leer: Antes y después del histórico Hotel Dos Continentes tras devastador terremoto en Panamá



¿Qué pasó con El Hijo de Fishman?

Tras lo ocurrido en el cuadrilátero, las autoridades mexicanas iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la muerte del réferi. La Fiscalía confirmó que el luchador, identificado como José Ángel Nájera y conocido como ‘El Hijo de Fishman’, fue detenido por agentes policiales.

El deportista quedó bajo investigación por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio culposo, una figura jurídica que, en términos generales, se refiere a una muerte causada sin intención, pero por una conducta negligente o imprudente. La calificación definitiva depende del avance del proceso judicial.

Publicidad

El Hijo de Fishman habría llegado a un acuerdo con la familia del árbitro

Ante la gravedad de lo ocurrido, la empresa organizadora del evento, El Patrón Espectáculos, emitió un comunicado para fijar su posición frente al caso. La promotora informó que brindaría acompañamiento y asistencia jurídica al luchador.

Publicidad

Asimismo, la organización aseguró que mantenía contacto directo con los familiares de Gerardo Germán Pineda, con el propósito de atender la situación. Posteriormente, trascendió que ‘El Hijo de Fishman’ habría llegado a un acuerdo económico con los familiares del árbitro. Según la información divulgada, el monto pactado rondaría los 31.000 dólares.

Puedes leer: VIDEO: Fría burla de hombre que acabó con su expareja y su bebé al lanzarlos desde un balcón

Tras ese acuerdo, el luchador habría recuperado la libertad el viernes 9 de octubre. Sin embargo, es importante precisar que un eventual acuerdo con la familia no implica necesariamente el cierre de la investigación penal ni determina por sí solo la responsabilidad del deportista.

“Se logró un acuerdo reparatorio en el cual el señor Fishman ya está en libertad”, manifestó uno de los integrantes del despacho jurídico Magallán, Reyes y Asociados, encargado de la defensa del luchador, mientras que la promotora confirmó que dentro de los próximos diás se espera una conferencia de prensa explicando lo sucedido.

Publicidad