VIDEO: Fría burla de hombre que acabó con su expareja y su bebé al lanzarlos desde un balcón

La Policía de Nueva York confirmó la detención de Ángel Carrasco, de 31 años, señalado como presunto responsable de la muerte de su expareja, Nathaly Ramírez, de 23 años. Sin embargo, uno de los aspectos que más llamó la atención fue la reacción del hombre al momento de su captura.

El hecho ocurrió durante la madrugada del martes 6 de octubre en el distrito del Bronx, Nueva York. Según los reportes policiales, Nathaly murió tras ser presuntamente arrojada por Carrasco desde el balcón del piso 15 del edificio donde residía junto a su bebé de ocho meses. La menor sobrevivió a la caída y permanece bajo atención médica.

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¿Cómo reaccionó Ángel Carrasco tras ser capturado?

De acuerdo con información de las autoridades, la captura de Carrasco se produjo el 8 de octubre, después de que el hermano del señalado presentara cargos en su contra. Según los reportes, el hombre se encontraba escondido en su propia vivienda, ubicada en el Bronx.

Tras movilizarse hasta el lugar, las autoridades efectuaron la detención. Posteriormente, varios medios de comunicación difundieron imágenes en las que Carrasco aparece sonriente frente a las cámaras, una reacción que generó críticas e indignación entre algunos usuarios de redes sociales.

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En los videos también se escuchan gritos de personas que lo increpan por su presunta participación en los hechos. Algunos lo calificaron de cobarde, mientras que otros expresaron comentarios de rechazo ante lo sucedido.

Ángel Carrasco, de 31 años, fue captado sonriendo ante las cámaras mientras era escoltado por la Policía hacia un tribunal en Nueva York, luego de ser arrestado por la muerte de su expareja, Nathaly Ramírez, de 23 años. Según las autoridades, Carrasco presuntamente empujó a la joven desde el balcón del piso 15 de un edificio en El Bronx, mientras sostenía a su bebé de ocho meses. Nathaly falleció tras la caída, mientras que su hija sobrevivió y, según los últimos reportes disponibles, permanecía hospitalizada en condición crítica, pero estable. Los investigadores evalúan la posibilidad de que la madre haya protegido a la bebé durante el impacto. El acusado enfrenta cinco cargos criminales, entre ellos asesinato y tentativa de asesinato. Además, fue trasladado para una evaluación psiquiátrica y las autoridades han señalado antecedentes de violencia doméstica entre la pareja. #MoluscoNews 📸: @dean.l.moses — Molusco (@Moluskein) October 9, 2026

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Cronología del ataque contra Nathaly Ramírez

De acuerdo con los informes conocidos, Nathaly Ramírez y su hija fueron encontradas en el exterior del edificio poco después de que algunos vecinos aseguraran haber escuchado una fuerte discusión en el apartamento.

Durante el altercado, la mujer habría suplicado por la seguridad de su hija con las siguientes palabras: “Por favor, no hagas esto. Mi bebé. Sabes que mi bebé está asustada. Mira su cara”, según las declaraciones divulgadas sobre el caso.

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En las primeras inspecciones realizadas en la vivienda, los investigadores encontraron flores. Este hallazgo forma parte de las indagaciones para establecer qué ocurrió antes de la tragedia y si Carrasco había acudido al lugar con la intención de reconciliarse con su expareja. Según la información reportada, Nathaly habría sujetado con fuerza a su bebé durante los últimos momentos, lo que podría haber contribuido a proteger a la menor durante la caída.

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La niña fue trasladada de emergencia a un centro hospitalario en estado crítico. Posteriormente, se informó que su condición de salud presentó una evolución favorable.

Por otra parte, los registros policiales indicarían que Carrasco ya había sido señalado en enero por presuntamente abofetear a Nathaly y forzar la entrada a su apartamento, en un episodio previo relacionado con violencia doméstica.