Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
TERREMOTO PANAMÁ
RENTA JOVEN OCTUBRE
GANADOR MILOTO

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / VIDEO: Fría burla de hombre que acabó con su expareja y su bebé al lanzarlos desde un balcón

VIDEO: Fría burla de hombre que acabó con su expareja y su bebé al lanzarlos desde un balcón

El hombre había llevado flores a su expareja antes de arrojarlos de un piso 15, en un caso que se encuentra en investigación de las autoridades.

Hombre sonriente escoltado por autoridades, tras ser señalado de acabar con su expareja y su bebé
El hombre muestra una actitud burlona mientras es trasladado por la policía, tras el crimen donde lanzó a su expareja
Foto: pantallazo de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 9 de oct, 2026

La Policía de Nueva York confirmó la detención de Ángel Carrasco, de 31 años, señalado como presunto responsable de la muerte de su expareja, Nathaly Ramírez, de 23 años. Sin embargo, uno de los aspectos que más llamó la atención fue la reacción del hombre al momento de su captura.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

El hecho ocurrió durante la madrugada del martes 6 de octubre en el distrito del Bronx, Nueva York. Según los reportes policiales, Nathaly murió tras ser presuntamente arrojada por Carrasco desde el balcón del piso 15 del edificio donde residía junto a su bebé de ocho meses. La menor sobrevivió a la caída y permanece bajo atención médica.

Publicidad

Últimas noticias

Evacuación en la Ciudad de Panamá por el terremoto y el monitoreo del epicentro y réplicas.
Internacional

Cuántos minutos duró el terremoto en Panamá, epicentro y réplicas

Videos del terremoto en Panamá: Pánico tras el fuerte sismo de magnitud 8.0 hoy
Internacional

¡Impactante! Videos del fuerte terremoto en Panamá de magnitud 8.0

Puedes leer: Estás son las evidencias que dejó agresor de Blanca Pardo; serían clave para identificarlo

¿Cómo reaccionó Ángel Carrasco tras ser capturado?

De acuerdo con información de las autoridades, la captura de Carrasco se produjo el 8 de octubre, después de que el hermano del señalado presentara cargos en su contra. Según los reportes, el hombre se encontraba escondido en su propia vivienda, ubicada en el Bronx.

Tras movilizarse hasta el lugar, las autoridades efectuaron la detención. Posteriormente, varios medios de comunicación difundieron imágenes en las que Carrasco aparece sonriente frente a las cámaras, una reacción que generó críticas e indignación entre algunos usuarios de redes sociales.

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

Te puede interesar

Juicio de Cilia Flores en Nueva York: Juez niega arresto domiciliario
Internacional

Imágenes de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, tras meses de su captura; deteriorada

Christa Pike y la inyección letal
Internacional

Christa Pike tiene inesperada reacción tras sobrevivir a doble inyección letal

Publicidad

En los videos también se escuchan gritos de personas que lo increpan por su presunta participación en los hechos. Algunos lo calificaron de cobarde, mientras que otros expresaron comentarios de rechazo ante lo sucedido.

Publicidad

Cronología del ataque contra Nathaly Ramírez

De acuerdo con los informes conocidos, Nathaly Ramírez y su hija fueron encontradas en el exterior del edificio poco después de que algunos vecinos aseguraran haber escuchado una fuerte discusión en el apartamento.

Durante el altercado, la mujer habría suplicado por la seguridad de su hija con las siguientes palabras: “Por favor, no hagas esto. Mi bebé. Sabes que mi bebé está asustada. Mira su cara”, según las declaraciones divulgadas sobre el caso.

Puedes leer: El verdadero estado de salud de Christa Pike tras sobrevivir a doble dosis de inyección letal

Publicidad

En las primeras inspecciones realizadas en la vivienda, los investigadores encontraron flores. Este hallazgo forma parte de las indagaciones para establecer qué ocurrió antes de la tragedia y si Carrasco había acudido al lugar con la intención de reconciliarse con su expareja. Según la información reportada, Nathaly habría sujetado con fuerza a su bebé durante los últimos momentos, lo que podría haber contribuido a proteger a la menor durante la caída.

Te puede interesar

Periodista y camarógrafo fueron atropellados durante transmisión en vivo en Monterrey
Internacional

Periodista y su camarógrafo son atropellados en plena transmisión en vivo

Madre en Texas asesina a su hija de 4 años tras perder batalla legal por la custodia
Internacional

Mujer apaga la vida de su hija de 4 años tras perder batalla legal por la custodia

Publicidad

La niña fue trasladada de emergencia a un centro hospitalario en estado crítico. Posteriormente, se informó que su condición de salud presentó una evolución favorable.

Por otra parte, los registros policiales indicarían que Carrasco ya había sido señalado en enero por presuntamente abofetear a Nathaly y forzar la entrada a su apartamento, en un episodio previo relacionado con violencia doméstica.

Relacionados

Estados Unidos

Violencia contra mujeres

Muerte de mujer