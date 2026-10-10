Hombre ingresó al recinto de tigres en un zoológico y el descenlace fue fatal

Este sábado 10 de octubre, las autoridades británicas confirmaron que un hombre murió tras ingresar al recinto de los tigres en el reconocido zoológico Yorkshire Wildlife Park, ubicado en la localidad de Branton, cerca de Doncaster, Inglaterra.

El trágico incidente provocó la evacuación inmediata de todos los visitantes y el cierre total de las instalaciones.

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De acuerdo con los reportes oficiales emitidos por la Policía de South Yorkshire, el suceso tuvo lugar alrededor de la 1:30 p.m. hora local.

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Por razones que aún se encuentran bajo una estricta investigación judicial, la víctima logró evadir los sistemas de seguridad y saltó voluntariamente dentro del complejo habitacional de los felinos.

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Así ocurrió el ataque en la zona 'Land of the Tigers'

El ingreso del individuo se dio específicamente en la atracción conocida como "Land of the Tigers" (Tierra de los Tigres). Este espacio del zoológico está diseñado como una reserva abierta de dos hectáreas donde habitan ejemplares de tigre de Amur, una subespecie que lamentablemente se encuentra en grave peligro de extinción.

Varios testigos presenciales que se encontraban en la pasarela elevada de observación relataron escenas de profundo terror.

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Según los reportes y videos capturados por teléfonos celulares que comenzaron a circular de forma masiva en las redes sociales, uno de los felinos grandes se aproximó rápidamente al percatarse de la intrusión.

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Las imágenes muestran al hombre sentado sobre el césped tratando desesperadamente de contener al animal con gestos y gritos. Sin embargo, la fuerza instintiva del depredador se impuso, causándole heridas de extrema gravedad.

🚨 #ALERTA | Un hombre resultó gravemente herido tras ingresar al recinto de los tigres en un zoológico de Yorkshire, Inglaterra, según informó la Policía. https://t.co/aDao6T8iwt — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) October 10, 2026

Despliegue de emergencia y estado del animal

Ante los gritos desesperados del público, el personal de seguridad del Yorkshire Wildlife Park activó de inmediato los protocolos de emergencia.

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Los cuidadores utilizaron de forma rápida cartuchos de gas comprimido para asustar al felino y forzarlo a regresar a sus áreas de resguardo internas. Testigos afirmaron haber escuchado hasta cinco detonaciones consecutivas antes de que se lograra aislar la zona con lonas negras.

El despliegue de los servicios médicos de urgencia fue masivo: el Servicio de Ambulancias de Yorkshire envió dos unidades terrestres, un médico especialista y una ambulancia aérea para intentar salvarle la vida al sujeto.

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Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos desesperados del equipo paramédico en el lugar, el hombre fue declarado muerto en la escena debido a la severidad de los traumatismos provocados por las mordeduras.