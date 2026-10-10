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La Kalle  / Entretenimiento  / Ocio  / ¿Todos tenemos un doble o un “otro yo”? Investigador paranormal aclara en qué consiste

¿Todos tenemos un doble o un “otro yo”? Investigador paranormal aclara en qué consiste

Edwin Robles pasó por El Klub de La Kalle y habló sobre el otro yo que, según explicó, todos tenemos, además de revelar en qué consiste este fenómeno.

Un hombre sentado frente a un espejo antiguo con un reflejo misterioso, ilustrando la explicación de un investigador paranormal sobre si todos tenemos un doble o un “otro yo”.
¿Todos tenemos un doble o un "otro yo"? Un investigador paranormal aclara en qué consiste este fenómeno.
Foto: imagen realizada con Google Flow (IA)
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 10 de oct, 2026

En los micrófonos de El Klub de La Kalle, el parapsicólogo e investigador de fenómenos paranormales Edwin Robles abordó uno de los interrogantes más inquietantes relacionados con la mente humana y el plano astral: la existencia de un “otro yo” o un doble paralelo.

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¿Existe una dualidad en la personalidad o un “otro yo”?

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Durante la entrevista, Edwin Robles sostuvo que los seres humanos tienen una dualidad innata en su personalidad. De acuerdo con el especialista, cada individuo albergaría una faceta oculta y negativa.

Robles aseguró: “Nosotros tenemos otra parte de la personalidad (...) somos duales, que tenemos una dualidad natural nata y que esa dualidad es peligrosa, que nosotros tenemos una parte negativa que nunca ha salido”.

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El parapsicólogo señaló que este concepto también ha sido abordado desde el análisis de la mente humana y mencionó a figuras del psicoanálisis y la psicología, como Sigmund Freud y Carl Jung.

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Según su interpretación, estos estudios permiten reflexionar sobre los aspectos menos conscientes de la personalidad. Robles afirmó que esa faceta negativa “no debería salir jamás” y recalcó que las personas conviven con lo que denominó el “otro yo”.

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Los espejos como supuestos portales hacia el “otro yo”

Al profundizar en la manera en que se manifestaría esta contraparte, Robles planteó que los espejos actuarían como portales hacia dimensiones paralelas. Además, explicó que durante el sueño profundo las personas experimentarían procesos de desdoblamiento en los que el espejo facilitaría una supuesta “transición del yo”.

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De igual forma, Edwin Robles se refirió a ejercicios que consisten en fijar la mirada frente al espejo mientras se enciende y se apaga la luz repetidamente. Según el investigador, estas prácticas permitirían observar distorsiones en el rostro y percibir esa otra faceta de la personalidad.

Estas afirmaciones corresponden a la interpretación paranormal expuesta por Robles durante la entrevista y no constituyen hechos científicamente comprobados.

¿Qué más comentó Edwin Robles?

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Al hablar sobre la percepción extrasensorial, Robles afirmó que todas las personas nacen con facultades espirituales y cognitivas, aunque muchas optan por negarlas o ignorarlas a lo largo de su vida.

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Entre las experiencias que mencionó se encuentran los viajes astrales, los déjà vu y la capacidad de desdoblarse, fenómenos que, según su planteamiento, estarían relacionados con la glándula pineal.

Para explicar la conexión entre el plano físico y el astral durante el supuesto desdoblamiento, el investigador describió lo que denominó el “cordón dorado”. Según su explicación, este vínculo mantendría conectado el cuerpo astral con el cuerpo físico mientras la persona experimenta esa supuesta separación.

Finalmente, el especialista hizo referencia a situaciones en las que el cuerpo astral quedaría inmóvil durante el desdoblamiento o en medio de pesadillas intensas. Sin embargo, para desarrollar este punto con precisión, es necesario incorporar el resto de su explicación.

Mira la entrevista completa:

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