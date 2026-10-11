VIDEO: Excursionistas subían una montaña cuando fueron sorprendidos por el terremoto en Panamá

El 9 de octubre, Panamá registró un terremoto de magnitud 7,6 que generó alarma entre los habitantes de distintas provincias del país. Tras el movimiento telúrico, varias personas compartieron en redes sociales videos y testimonios sobre cómo vivieron el sismo.

De acuerdo con los reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), la magnitud preliminar del terremoto se estimó en 8,0. Posteriormente, el organismo ajustó la cifra a 7,6.

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El epicentro del sismo se localizó a unos 10 kilómetros al suroeste de Pitaloza Arriba, una comunidad ubicada en la zona centro-sur de Panamá. El movimiento también se percibió en sectores de Costa Rica y Colombia. Según los reportes preliminares mencionados, no se habían confirmado víctimas mortales.



Notable quake, preliminary info: M 7.6 - 10 km WSW of Pitaloza Arriba, Panama https://t.co/tlY0Y1cegU — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) October 9, 2026

El video de los excursionistas sorprendidos por el terremoto en Panamá

El terremoto tomó por sorpresa a varias personas mientras realizaban sus actividades cotidianas. Entre ellas se encontraba un grupo de excursionistas subían una montaña durante la tarde del viernes.

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La experiencia quedó registrada en un video que se difundió rápidamente en redes sociales. La usuaria de Instagram @jenni_02contreras compartió las imágenes del momento en que el terreno comenzó a moverse.

En la grabación se observa la preocupación de los integrantes del grupo mientras intentan afrontar el movimiento sísmico. También se escuchan los sollozos de algunas personas, mientras otras buscan mantener la calma y tranquilizar a sus compañeros con frases como «Ya va a pasar».

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La publicación alcanzó una amplia difusión en plataformas digitales, con más de 2,6 millones de «me gusta» y cerca de 29.000 comentarios, según las cifras mencionadas en la publicación.

Sin embargo, este no fue el único video del terremoto. Durante la transmisión en directo de un programa deportivo, un grupo de presentadores tuvo que interrumpir la emisión debido al movimiento telúrico.

🌎 Momentos de tensión vivieron excursionistas que escalaban un cerro en Panamá cuando un terremoto de magnitud 7.7 sacudió la zona. 📄 El reporte preliminar señala 27 personas heridas y más de 400 edificaciones afectadas; hasta el momento, no se reportan fallecimientos oficiales. #Panamá #TráficoPuebla #Terremoto — TraficoPuebla (@Trafico_Puebla) October 10, 2026

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¿En qué ciudades de Colombia se sintió el terremoto de Panamá?

El sismo registrado en Panamá también se percibió en varias zonas de Colombia, incluidas ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. Ante la situación, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció a través de sus redes sociales y señaló: "Después del sismo registrado hace unos minutos, les informo que hasta el momento no tenemos reportes de afectaciones en Medellín"

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La posibilidad de afectaciones en las zonas costeras también generó preocupación entre las autoridades y las comunidades. En medio de la emergencia, se difundieron reportes sobre la percepción del movimiento en distintos municipios del país.

Por su parte, la Dirección General Marítima (Dimar) descartó una amenaza de tsunami para la costa Pacífica colombiana, de acuerdo con la información señalada en el reporte inicial.