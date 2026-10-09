Antes y después del histórico Hotel Dos Continentes tras devastador terremoto en Panamá

El devastador terremoto en Panamá ha dejado imágenes que parecen sacadas de una película, pero la realidad ha superado la ficción en la provincia de Coclé.

El hecho más impactante y que se ha tomado las tendencias digitales es el video del colapso del Hotel Dos Continentes, una emblemática estructura en Penonomé que quedó aplastada por completo tras el fuerte sismo que sacudió al país.

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A través de las redes sociales, miles de usuarios han compartido fotos de cómo lucía antes este tradicional punto de encuentro. Puedes leer: ¡Impactante! Videos del fuerte terremoto en Panamá de magnitud 8.



Lo que antes era un edificio lleno de vida, color y con una arquitectura icónica que albergaba a viajeros nacionales e internacionales, hoy es solo una montaña de escombros, hierros retorcidos y polvo. El cambio radical ha generado una profunda nostalgia y conmoción entre los habitantes de la región.



El momento exacto de la tragedia quedó registrado en un video del colapso del Hotel Dos Continentes colapso en Panamá, donde se observa la magnitud de la fuerza de la naturaleza.

En los clips grabados por transeúntes y cámaras de seguridad locales, se aprecia cómo las bases ceden en cuestión de segundos, haciendo que los pisos superiores caigan en un efecto sándwich. La estructura quedó aplastada en su totalidad, reduciendo a cenizas décadas de historia hotelera en el corazón de Coclé.

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Así lucía la fachada del emblemático Hotel Dos Continentes en Penonomé antes de quedar destruido por el terremoto en Panamá, según registros de Google Maps compartidos por usuarios.

Vista previa de la zona exterior y parqueaderos del Hotel Dos Continentes antes del colapso; tras el sismo, esta área quedó sepultada con varios carros también aplastados bajo el concreto.

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Varios carros quedaron aplastados bajo las toneladas de concreto

Los daños materiales en los alrededores son incalculables. Además de la pérdida total de la edificación, el desprendimiento de la fachada y los techos sepultó la zona de estacionamientos y las calles aledañas.

En las impactantes imágenes se puede verificar que varios carros también terminaron completamente destruidos debajo de las toneladas de concreto. Los vehículos, que pertenecían a huéspedes y trabajadores del sector, quedaron reducidos a chatarra tras el impacto de los bloques de cemento.

Los equipos de emergencia, liderados por el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y el Cuerpo de Bomberos, se desplazaron de inmediato a la zona cero para acordonar el área, verificar la existencia de personas atrapadas y evaluar los riesgos de las réplicas.

Mientras las autoridades avanzan con las labores de remoción, el video colapso Hotel Dos Continentes se mantiene como el símbolo de la fuerza de este terremoto en Panamá. Los internautas continúan reviviendo la memoria del lugar, publicando postales antiguas y comparando el doloroso antes y después de una de las esquinas más conocidas de Penonomé.

TERRIBLES IMAGENES DE PANAMA Nuevas imágenes muestran la magnitud de los daños registrados en el Hotel 2 Continentes, ubicado en Penonomé, Panamá. https://t.co/g1bFf3V03n — Julian Epherra (@julianepherra8) October 9, 2026

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