Sale a la luz video de Blanca Pardo antes de perder la vida en Nariño: “Mamita, por favor”

Las autoridades continúan investigando la muerte de Blanca Pardo, una mujer de 72 años que falleció el 30 de agosto en un centro de salud de Pasto, Nariño. Mientras avanzan las indagaciones, se han conocido nuevos detalles sobre las circunstancias en las que fue encontrada y atendida.

En esta ocasión, el pódcast Testigo Directo compartió un fragmento de un video en el que se observa a Blanca Pardo acostada en una cama de hospital y usando un respirador. A su lado, una de sus hijas le sostiene la mano y le pide que le cuente quién la atacó.

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«¿Quién me le hizo esto, mamita? Por favor, cuénteme, ¿sí?», se escucha decir a su hija mientras intenta obtener una respuesta de la mujer. Sin embargo, durante la grabación, Blanca emite un sonido, pero no logra responder a las preguntas.



🚨 #ATENCIÓN | “MI MAMÁ FUE ABUSADA Y GOLPEADA POR DOS HOMBRES”: EL DURO TESTIMONIO DE LA HIJA DE BLANCA PARDO 💔 Según la publicación de Testigo Directo, la hija de Blanca Pardo Revela compartió el doloroso relato que su madre le habría contado antes de morir, señalando a dos hombres como presuntos responsables de una agresión sexual y física. El caso genera indignación y reaviva el llamado a que las autoridades esclarezcan los hechos y lleven a los responsables ante la justicia. ¿Qué opinan? — ElTrino.Co (@EltrinoCo) October 9, 2026

¿Qué ha mencionado Medicina Legal sobre el caso de Blanca Pardo?

En una entrevista con Mañanas Blu, Ariel Cortés, director de Medicina Legal, señaló que el informe para establecer las causas de la muerte de la mujer aún estaba pendiente de completar, debido a que faltaban resultados de laboratorio.

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Asimismo, explicó que el documento definitivo depende de los análisis que continúan en proceso. Por ahora, no se ha confirmado si hubo violencia sexual, por lo que será necesario esperar los resultados de las pruebas pendientes.

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Cortés también indicó que el cuerpo de Blanca Pardo ingresó a Medicina Legal el 31 de agosto. Tras realizar la necropsia, la entidad elaboró un primer dictamen que fue remitido a la Fiscalía. Sin embargo, el procedimiento no ha concluido, pues se requieren otros resultados para complementar el análisis.

¿Cómo fue la muerte de Blanca Pardo?

Jenny Pardo, hija de la mujer, relató en el pódcast Vamos Pa Eso que el viernes 28 de agosto intentó comunicarse nuevamente con su madre, pero no obtuvo respuesta. La última conversación entre ambas había ocurrido días antes.

El sábado 29 de agosto, Blanca permaneció en su vivienda mientras su hija Marisol, quien vivía con ella y trabajaba como enfermera, cumplía su jornada laboral en otro municipio.

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Medicina Legal anunció que entregará a la Fiscalía el informe definitivo sobre el caso de Blanca Pardo, mientras reveló cifras de lesiones y violencia contra adultos mayores en Colombia. /Foto: redes sociales

Al regresar a casa, Marisol notó que su madre no estaba y comenzó a buscarla con ayuda de otros familiares. Cerca de las 7:00 p. m. de ese sábado, Blanca fue encontrada en un sector de difícil acceso, a unos 10 minutos de su vivienda. La mujer estaba sin ropa y presentaba varias lesiones que son materia de investigación.

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Con ayuda de un vecino, fue trasladada inicialmente a su casa y, posteriormente, a un centro hospitalario para recibir atención médica. Durante la valoración inicial se identificaron presuntos indicios de abuso. No obstante, debido a la gravedad de su estado de salud, alrededor de las 11:30 p. m. fue remitida de urgencia al Hospital San Pedro, en Pasto, donde falleció el 30 de agosto.

Más de un mes después de los hechos, la Fiscalía continúa investigando para esclarecer las circunstancias de su muerte e identificar a los posibles responsables. Hasta el momento, no se conocen capturas relacionadas con el caso ni resultados concluyentes que permitan establecer quiénes estarían detrás de los hechos.