Medicina Legal da triste noticia tras caso de doña Blanca Pardo en Nariño

El informe definitivo sobre la muerte de doña Blanca Pardo, la mujer de 72 años cuyo caso conmocionó a Santa Bárbara, Nariño, será entregado a la Fiscalía General de la Nación la próxima semana. Así lo anunció Ariel Cortés, director del Instituto Nacional de Medicina Legal, durante una entrevista con Mañanas Blu, en la que también habló de las cifras de violencia que afectan a los adultos mayores en Colombia.

La noticia mantiene la atención sobre un caso en el que todavía quedan aspectos por esclarecer.

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Aunque Medicina Legal ya envió un dictamen preliminar al ente acusador, el documento final depende de resultados de laboratorio que aún están en proceso. Por ahora, no se ha confirmado si hubo violencia sexual, por lo que será necesario esperar los resultados de los análisis pendientes.



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Caso Blanca Pardo: ¿qué falta por conocer del dictamen?

De acuerdo con Cortés, el cuerpo de Blanca Pardo llegó a Medicina Legal el 31 de agosto. Después de realizar la autopsia, la entidad elaboró un primer dictamen y lo remitió a la Fiscalía. Sin embargo, el procedimiento no ha terminado, pues se requieren estudios adicionales para completar el informe pericial.



El retraso está relacionado con una dificultad operativa en la sede de la Regional Suroccidente, ubicada en Cali. Según explicó el director, las instalaciones quedaron sin capacidad para realizar diferentes pruebas de laboratorio tras el terremoto.

“En este momento no podemos hacer nada de toxicología, nada de estupefacientes, nada de biología, absolutamente nada de laboratorio en Cali”, afirmó Cortés durante la entrevista.

Ante esta situación, las muestras tuvieron que ser enviadas a otra ciudad del país, donde especialistas adelantan los análisis necesarios. Los resultados permitirán completar el documento que Medicina Legal tiene previsto entregar a la Fiscalía durante la próxima semana.

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Medicina Legal reveló preocupantes cifras sobre adultos mayores

Durante la conversación con Mañanas Blu, Ariel Cortés también presentó cifras relacionadas con la violencia y las lesiones que afectan a las personas mayores de 60 años en Colombia.

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Según los datos expuestos por el director, entre enero y julio de 2025 se registraron 2.874 casos en esta población. Para el mismo periodo de 2026, la cifra aumentó a 3.172.

La comparación representa un incremento en los registros reportados por la entidad. No obstante, Cortés aclaró que el comportamiento de los homicidios fue diferente: durante los primeros siete meses de 2025 se contabilizaron 409 casos, mientras que en el mismo periodo de 2026 se reportaron 397.

Es decir, aunque aumentó el total de casos mencionados por Medicina Legal, los homicidios registrados entre adultos mayores disminuyeron en esa comparación.

El funcionario explicó que, cuando se revisan las llamadas “lesiones fatales”, los eventos de transporte y las muertes accidentales tienen un peso importante. Por eso, el comportamiento de esa categoría no puede atribuirse únicamente a los homicidios.

Imágenes de archivo de Blanca Pardo, cuyo trágico caso y últimas palabras conmocionan tras confirmarse su muerte Foto: imágenes tomadas de redes sociales

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¿Qué pasa con los casos de violencia sexual contra mayores de 60 años?

Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue el registro de presuntos delitos sexuales contra adultos mayores. En este apartado, Cortés señaló que las mujeres representan el 80 % de las víctimas y los hombres, el 20 %.

Según explicó, esa proporción se ha mantenido entre los periodos comparados de 2025 y 2026. También entregó cifras correspondientes a años anteriores: en 2024 se registraron 138 casos y en 2025 fueron 139.

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La diferencia entre ambos años es de un solo caso, por lo que los datos presentados muestran un comportamiento prácticamente estable en ese intervalo.

Es importante distinguir estas estadísticas generales del caso de Blanca Pardo. Aunque la investigación sobre su muerte continúa pendiente de resultados definitivos, la información entregada por Medicina Legal no confirma que en su caso particular se haya presentado violencia sexual.