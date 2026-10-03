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Video: Celebró su cumpleaños, se acostó a dormir y fue encontrada sin vida

Iris Paola Colón Polo celebró sus 30 años junto a familiares y amigas en Concordia, Magdalena. Horas después fue encontrada sin vida en su habitación.

Iris Paola celebró sus 30 años, se fue a dormir y horas después fue encontrada sin vida
Iris Paola celebró sus 30 años, se fue a dormir y horas después fue encontrada sin vida
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 3 de oct, 2026

Iris Paola Colón Polo acababa de celebrar sus 30 años rodeada de familiares y amigas cuando ocurrió una situación que sorprendió por completo a sus seres queridos. La joven compartió su cumpleaños entre risas, abrazos y momentos de alegría que quedaron registrados en un video que circula en redes sociales.

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Después de la celebración, Iris Paola se fue a dormir como cualquier otra noche. Sin embargo, horas más tarde, sus familiares notaron que no se había levantado y decidieron ingresar a su habitación. Fue entonces cuando la encontraron sin vida en su cama.

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La noticia generó tristeza entre sus familiares, amigos y habitantes de Concordia, Magdalena, municipio donde ocurrió la inesperada partida de la joven.

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Así fueron las últimas horas de Iris Paola

De acuerdo con la información suministrada, después de celebrar su cumpleaños, Iris Paola regresó a descansar y se fue a dormir.

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Con el paso de las horas, sus familiares se dieron cuenta de que no se había levantado. Ante esta situación, fueron hasta su habitación y la encontraron sin vida en la cama.

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La información disponible no establece qué ocurrió durante la noche ni señala una causa de su fallecimiento. Por esta razón, no se deben atribuir motivos que no hayan sido confirmados.

Incluso hay imágenes de su última noche con vida, en las que aparece celebrando su cumpleaños y soplando las velas frente a la cámara. El video, que muestra uno de sus últimos momentos, se hizo viral en redes sociales y rápidamente comenzó a circular entre los usuarios.

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Lo que sí se conoce es que la joven había celebrado sus 30 años poco antes de que sus familiares descubrieran lo ocurrido.

La noticia rápidamente generó conmoción en Concordia, Magdalena, donde la historia de Iris Paola comenzó a ser conocida por más personas a través de las redes sociales.

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