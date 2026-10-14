Las hipótesis sobre qué pasó con Ayelén Sofía antes de su muerte: esto se sabe del caso

Más de un año después de la desaparición de Ayelén Sofía Páez Oliveros, las autoridades buscan establecer qué ocurrió con la adolescente de 16 años antes de que su cuerpo fuera encontrado en Sopó, Cundinamarca.

Medicina Legal confirmó su identidad, pero todavía no se han esclarecido públicamente las circunstancias de su muerte ni qué pasó durante el tiempo en que permaneció desaparecida.

Publicidad

El caso, que comenzó en Bogotá en agosto de 2025, dio un giro con la identificación de la joven. Ahora, la investigación se concentra en reconstruir sus últimos movimientos, establecer cómo llegó hasta el municipio cundinamarqués y determinar si otras personas estuvieron involucradas en lo ocurrido.



Aunque se conocen algunas de las líneas que siguen las autoridades, todavía hay interrogantes que no tienen una respuesta oficial. Por eso, las hipótesis sobre lo que pudo suceder con Ayelén deben diferenciarse de los hechos confirmados: hasta el momento, no se ha informado públicamente quiénes serían los responsables ni cómo murió la adolescente.



Las hipótesis que investiga la Fiscalía por el caso de Ayelén

De acuerdo con información de la representación judicial de la familia, la investigación contempla dos líneas principales: una relacionada con una posible desaparición forzada y otra por el presunto homicidio de la adolescente.

Estas líneas buscan esclarecer aspectos distintos, aunque relacionados, del caso. Por una parte, los investigadores deben establecer qué ocurrió desde el momento en que Ayelén desapareció en Bogotá. Por otra, deben determinar las circunstancias de su muerte y establecer si hubo personas involucradas.

La hipótesis de una posible desaparición forzada apunta a esclarecer qué pasó con la joven después de que se perdió su rastro. Para avanzar en esta línea, resulta fundamental reconstruir sus movimientos y establecer si alguien intervino en su desaparición.

Publicidad

No obstante, la existencia de esta línea investigativa no significa que las circunstancias estén demostradas ni que haya responsables identificados públicamente.

Último video de Ayelén Sofía cuando desapareció: más de un año después fue hallada sin vida /Foto: redes sociales

Publicidad

La segunda línea está relacionada con el presunto homicidio de Ayelén Sofía. En este punto, las autoridades deben establecer cómo murió la adolescente, cuáles fueron las circunstancias y qué elementos permiten reconstruir lo sucedido. Los resultados forenses y las pruebas recopiladas durante la investigación serán fundamentales para responder estas preguntas.

Por ahora, no se ha hecho pública una explicación definitiva sobre la muerte de la joven. Tampoco se conocen detalles oficiales que permitan confirmar una secuencia específica de acontecimientos entre su desaparición y el hallazgo de su cuerpo.

¿Qué falta por esclarecer sobre la muerte de Ayelén Sofía Páez?

Aunque la identificación representa un avance importante, todavía hay varios interrogantes pendientes. Uno de los principales es establecer qué ocurrió durante los meses transcurridos entre la desaparición de Ayelén y el hallazgo de su cuerpo.

También falta conocer públicamente las circunstancias de su muerte y los resultados de las diligencias que permitan establecer si hubo participación de terceros. La información disponible no permite confirmar cómo llegó la adolescente a Sopó ni qué sucedió antes de que fuera encontrada.

