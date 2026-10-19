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Así se planeó el ataque contra Jhon ‘Calzones’; nuevos detalles que darían giro al caso

El exalcalde de Yopal perdió la vida tras sufrir un ataque en su finca La Selvita, donde se encontraba preparando chorizos y otros productos para la venta.

Captura de pantalla del lugar del ataque en la finca La Selvita y retrato de Jhon Jairo Torres, alias 'Jhon Calzones'
imágenes de las cámaras del establecimiento durante la preparación del ataque en la finca La Selvita; al frente, el fallecido exalcalde de Yopal, Jhon Calzonez.
Foto: imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 19 de oct, 2026

Continúan saliendo a la luz nuevos detalles sobre la muerte de John Jairo Torres, conocido como Jhon ‘Calzones’. Según información publicada por El Tiempo, el joven de 17 años que fue capturado por su participación en el ataque entregó información a la Fiscalía General de la Nación sobre lo ocurrido.

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Los hechos se registraron el pasado 29 de septiembre en el predio rural La Selvita, donde la víctima se encontraba preparando chorizos y otros productos para su comercialización.

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Ante las autoridades, el menor aceptó los cargos que le fueron imputados y entregó nuevos detalles sobre las circunstancias del ataque.

¿Qué contó el joven sobre la muerte de Jhon ‘Calzones’?

Según la declaración libre rendida ante la Fiscalía General de la Nación, el menor de edad inició su desplazamiento desde Riosucio, Caldas, siguiendo las instrucciones de un familiar que se encontraba privado de la libertad en el centro penitenciario de Cómbita.

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De acuerdo con su relato, durante el recorrido hizo paradas en Bogotá y recibió instrucciones de un sujeto conocido como ‘Sicario’. Posteriormente, se trasladó al barrio Cojines del Zaque, en Tunja.

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Asimismo, señaló que, mediante una videollamada realizada el 15 de septiembre, un individuo apodado ‘Mara’ contactó a Eduard Daniel Martínez Pinzón, alias ‘Llanero’, para encargarle la ejecución del ataque en Yopal a cambio de una suma de dinero.

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Revelan segundo video del ataque a Jhon ‘Calzones’: otro ángulo de los disparos
Revelan segundo video del ataque a Jhon ‘Calzones’: otro ángulo de los disparos
/Foto: redes sociales

La preparación habría continuado en Villanueva, donde recogieron armamento. Después, en Paz de Ariporo, alias ‘Llanero’ acabó con el campesino Bernabé Jiménez, el 28 de septiembre, con el propósito de apoderarse de su motocicleta, según la información conocida sobre el caso.

Por otra parte, el joven manifestó que, la noche anterior al ataque contra Jhon ‘Calzones’, una mujer conocida como ‘La Hembra’ confirmó las indicaciones sobre la ubicación de la víctima en el sector de Morichal.

¿Cuánto dinero habrían acordado por el ataque contra Jhon ‘Calzones’?

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En su declaración ante la fiscal Erika Alejandra Figueroa, el joven habría señalado que el ataque se pactó por un total de 30 millones de pesos.

Según la información divulgada, el dinero se habría distribuido en tres partes de 10 millones de pesos: una para el menor de edad, otra para alias ‘Llanero’ y la tercera para un recluso de la cárcel de Duitama que presuntamente habría participado en la planeación o ejecución del ataque.

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¿Qué habría hecho el segundo capturado en el caso de Jhon ‘Calzones’?
La captura de un segundo señalado en el caso de Jhon ‘Calzones’ busca esclarecer el presunto traslado del menor relacionado con el ataque contra el exalcalde de Yopal.
/Foto: redes sociales

Sin embargo, los implicados solo habrían recibido un depósito de 400.000 pesos a través de la plataforma Nequi, de acuerdo con su relato.

¿Cómo ocurrió el ataque contra Jhon ‘Calzones’?

El 29 de septiembre, los presuntos agresores llegaron al predio rural La Selvita. Tras una breve conversación con la víctima sobre vehículos, alias ‘Llanero’ habría iniciado el diálogo con Jhon Jairo Torres, mientras el menor de edad disparaba su arma de fuego. La escena quedó registrada en video.

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Durante la huida, la motocicleta en la que se movilizaban volcó en la carretera. Esta situación facilitó la captura del joven por parte de las autoridades, tras la reacción de las personas que se encontraban con el exalcalde.

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Las investigaciones continúan para esclarecer todos los detalles del crimen. Antes del ataque, Jhon ‘Calzones’ había publicado mensajes en los que manifestaba que se encontraba en peligro.

Días después, las autoridades capturaron a Eduard Daniel Martínez Pinzón, alias ‘Llanero’, en el barrio Los Lanceros de Tunja. Durante el procedimiento, le habrían encontrado sustancias alucinógenas.

La Fiscalía le imputó el delito de homicidio agravado, cargos que el procesado no aceptó. Por decisión judicial, fue enviado a prisión preventiva mientras avanza el proceso penal.

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