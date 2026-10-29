El indignante gesto que habría hecho sospechoso del acabar con abuelitos en Suba

El caso de los dos adultos mayores que fueron hallados sin vida en su vivienda, ubicada en el barrio Aures, en la localidad de Suba, Bogotá, el pasado 13 de marzo de 2026, continúa generando nuevas revelaciones en medio de la investigación judicial.

Miguel Ruiz, abogado que representa a las víctimas, habló con el medio Testigo Directo y se refirió a la actitud que habría tenido Freddy Barajas durante la audiencia judicial, realizada tras su captura, siete meses después de los hechos.

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¿Cuál habría sido el gesto de Freddy Barajas durante la audiencia?

Según explicó el abogado Miguel Ruiz, una leve sonrisa frente a la cámara durante la diligencia llamó su atención mientras las autoridades leían los cargos contra Barajas, señalado por la muerte de sus exsuegros en la localidad de Suba.



El representante legal manifestó su inconformidad con la actitud que, según su relato, mostró el procesado durante la audiencia. “Me pareció completamente desastroso que esta persona, al momento que le estaban leyendo los cargos, estaba completamente riéndose ante la cámara, como si no le importara absolutamente nada”, afirmó Ruiz en Testigo Directo.

La Fiscalía General de la Nación le imputó cargos por feminicidio agravado. Según la información divulgada sobre el caso, un juez de control de garantías ordenó una medida de aseguramiento en centro carcelario. Barajas no aceptó los cargos que le fueron imputados.

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El exyerno de los abuelitos hallados muertos en la localidad de Suba habría cometido un acto escalofriante Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

Adicionalmente, se informó que el procesado registra antecedentes por tentativa de hurto calificado e inasistencia alimentaria.

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¿Cómo ocurrió la muerte de los exsuegros de Freddy Barajas?

Los hechos investigados ocurrieron en una vivienda del barrio Aures 1, en la localidad de Suba, donde residían Alberto Anzola, de 72 años, y Gloria Guerrero, de 66.

De acuerdo con los informes forenses citados en las publicaciones sobre el caso, Gloria Guerrero presentaba cerca de 19 heridas ocasionadas con arma blanca. Asimismo, un reporte de Noticias Caracol señaló que la mujer habría presentado signos de abuso, un aspecto que debe atribuirse a la fuente y a los resultados periciales correspondientes.

Por su parte, Alberto Anzola murió a causa de una lesión en el cuello, según la información conocida sobre la investigación.

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La representación judicial también señaló que las víctimas se encontraban en condiciones de especial indefensión. Ambos fueron hallados sin vida en habitaciones diferentes de la vivienda.

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¿Cuál sería la principal hipótesis sobre el caso de Suba?

Según la información conocida durante la investigación, Freddy Alexander Barajas había mantenido una relación sentimental de más de dos décadas con la hija de las víctimas. Aunque la pareja se había separado tiempo atrás, los adultos mayores le habrían permitido continuar viviendo en el inmueble familiar debido a la confianza que existía entre ellos.

Esta información fue corroborada por la nieta de las víctimas en declaraciones al medio citado.

Una de las hipótesis que se maneja sobre el posible móvil de los hechos estaría relacionada con un conflicto sentimental. Según explicó el abogado Miguel Ruiz, Barajas habría encontrado conversaciones en el teléfono celular de su expareja que estarían relacionadas con ese posible motivo.

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Capturan a exyerno de abuelitos muertos en Suba / FOTO: Compuesta - Tomadas de redes sociales

Al referirse a esta línea de investigación, el abogado señaló: “Encontró, digamos, una serie de conversaciones y lo que hizo la persona que ahoritica está materializando su conducta en el lugar de los hechos, pues por un tema pasional”.

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No obstante, esta versión corresponde a una hipótesis sobre el posible móvil y no debe presentarse como una conclusión judicial definitiva.

Freddy Barajas fue capturado en la localidad de Puente Aranda por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, después de permanecer prófugo durante varios meses. Ahora deberá responder ante la justicia por los cargos que le fueron imputados.