Hermanitas de 13 y 9 años murieron en accidente mientras iban en moto eléctrica: VIDEO

Escarlet Sofía Fontalvo Dávila, de 13 años, y su hermana menor, Sharlott Nicol Fontalvo Dávila, de 9, murieron en un accidente de tránsito ocurrido en el municipio de Fundación, Magdalena.

Las dos niñas, residentes del barrio La Esperanza, perdieron la vida en un hecho que involucró una motocicleta eléctrica y una volqueta.

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De acuerdo con el reporte preliminar del Departamento de Policía Magdalena, el siniestro ocurrió cuando las hermanas se movilizaban en una motocicleta eléctrica.



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Según la información recopilada por los uniformados que atendieron el caso, habitantes del sector señalaron que las menores habrían perdido el control del vehículo y cayeron sobre la vía.

En ese momento transitaba una volqueta que terminó arrollándolas. Las dos niñas murieron en el lugar, mientras las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias exactas en las que se produjo el accidente.

🚨 #ÚLTIMAHORA | ¡TRAGEDIA EN EL MAGDALENA! 💔🕊️ Dos hermanitas de 9 y 4 años murieron tras sufrir un grave accidente en una moto eléctrica 🛵 y ser arrolladas por una volqueta 🚛 en Fundación, Magdalena. https://t.co/6mQV0nPKLG — ¡Atención Quilla! (@AtencionQuilla) October 28, 2026

¿Qué pasó con el conductor de la volqueta?

Según el reporte policial, el conductor de la volqueta fue trasladado a la Estación de Policía de Fundación. La institución indicó que la medida se tomó para salvaguardar su vida.

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Por ahora, esta actuación no determina por sí misma la responsabilidad del conductor en lo ocurrido. Las autoridades deberán analizar las circunstancias del accidente y establecer qué sucedió antes de que las menores cayeran sobre la vía.

La investigación también deberá permitir esclarecer la participación de los vehículos involucrados y determinar si existen elementos que permitan atribuir alguna responsabilidad por el siniestro.

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Mientras avanzan las diligencias, el caso permanece sujeto a las conclusiones oficiales. La información disponible hasta el momento corresponde a un reporte preliminar del Departamento de Policía Magdalena, por lo que los detalles podrían precisarse a medida que avance la investigación.

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Así celebró sus 13 años Sharloth Fontalvo Dávila

Las menores iban solas y sin la compañía de un adulto responsable

Las investigaciones y los reportes oficiales emitidos por el Departamento de Policía del Magdalena confirmaron que las niñas de 9 y 13 años se desplazaban solas en el vehículo, sin la supervisión de sus padres o de algún adulto.

El informe de tránsito detalló que la motocicleta eléctrica era conducida por la hermana mayor, Charlotte Nicole, mientras que la pequeña Scarlet Sofía viajaba en la parte trasera como acompañante al momento del siniestro.

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Las autoridades locales también constataron que las menores no portaban cascos ni ningún tipo de elemento de protección reglamentario.

Este lamentable hecho ha generado un profundo debate en la comunidad de Fundación sobre la falta de control en el uso de estos vehículos eléctricos, los cuales eran manejados por menores de edad en vías públicas de alta circulación.