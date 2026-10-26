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La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Exyerno de abuelitos muertos en Suba le habría hecho algo escalofriante a la adulta mayor

Exyerno de abuelitos muertos en Suba le habría hecho algo escalofriante a la adulta mayor

Las autoridades realizaron la captura del principal sospechoso de la muerte de dos abuelitos en el barrio Aures de Suba.

Imagen compuesta que muestra a los abuelitos fallecidos en Suba y al exyerno implicado en los escalofriantes
El exyerno de los abuelitos hallados muertos en la localidad de Suba habría cometido un acto escalofriante
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 26 de oct, 2026

Continúan conociéndose detalles del caso de los dos adultos mayores que fueron hallados sin vida en su vivienda, ubicada en el barrio Aures, en la localidad de Suba, Bogotá, el pasado viernes 13 de marzo del 2026.

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Siete meses después del hallazgo, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación capturó a Freddy Alexander Barajas, exyerno de una de las víctimas y señalado como presunto responsable de los hechos.

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¿Qué se sabe del caso de Gloria Guerrero y Guillermo Anzola?

Las víctimas fueron identificadas como Guillermo Alberto Anzola, de 72 años, y Gloria Guerrero, de 66. Sus cuerpos fueron encontrados en habitaciones distintas de la vivienda y presentaban múltiples heridas ocasionadas con arma blanca.

Según la información conocida sobre el caso, Guillermo padecía una enfermedad terminal que limitaba su movilidad y fue encontrado cerca de su bastón.

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Además, un reporte judicial divulgado por Noticias Caracol señaló que Gloria Guerrero presuntamente habría sido víctima de abuso durante el ataque. Este hecho forma parte de los detalles que se han conocido sobre la investigación.

¿Quién es Freddy Alexander Barajas, señalado por el caso?

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De acuerdo con la información divulgada, Freddy Alexander Barajas convivía con los adultos mayores en la misma vivienda, donde les arrendaba una habitación.

Según declaraciones entregadas por la nieta de la pareja a Noticias Caracol, sus abuelos decidieron recibirlo debido al cariño y la confianza que habían construido durante más de 20 años de relación con la hija de la pareja.

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“Mis abuelos actuaron desde el cariño y la confianza que tenían en su familia”, expresó la nieta al medio en cuestión, al explicar que le abrieron las puertas de su hogar de buena fe, por el afecto que sentían hacia su hija y su nieto.

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¿Qué sigue en el proceso judicial contra Freddy Alexander Barajas?

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Tras su captura, un juez con función de control de garantías declaró legal el procedimiento, según la información conocida del caso.

También se informó que Barajas registraba anotaciones judiciales previas por presuntos hechos relacionados con violencia intrafamiliar y lesiones personales, aunque no contaba con condenas firmes por estos antecedentes.

Capturan a exyerno de abuelitos muertos en Suba
Capturan a exyerno de abuelitos muertos en Suba
/ FOTO: Compuesta - Tomadas de redes sociales

Durante la audiencia de imputación de cargos, el abogado que representa a la familia manifestó su preocupación por la actitud del señalado y aseguró que este sonreía mientras escuchaba la lectura de los cargos.

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Los familiares de Gloria Guerrero y Guillermo Anzola esperan que el proceso judicial avance y permita esclarecer lo ocurrido, así como determinar las responsabilidades correspondientes.

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