Exyerno de abuelitos muertos en Suba le habría hecho algo escalofriante a la adulta mayor

Continúan conociéndose detalles del caso de los dos adultos mayores que fueron hallados sin vida en su vivienda, ubicada en el barrio Aures, en la localidad de Suba, Bogotá, el pasado viernes 13 de marzo del 2026.

Siete meses después del hallazgo, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación capturó a Freddy Alexander Barajas, exyerno de una de las víctimas y señalado como presunto responsable de los hechos.

Publicidad

Puedes leer: Giro inesperado en muerte de abuelitos en Suba; una traición con venganza del más cercano



¿Qué se sabe del caso de Gloria Guerrero y Guillermo Anzola?

Las víctimas fueron identificadas como Guillermo Alberto Anzola, de 72 años, y Gloria Guerrero, de 66. Sus cuerpos fueron encontrados en habitaciones distintas de la vivienda y presentaban múltiples heridas ocasionadas con arma blanca.

Según la información conocida sobre el caso, Guillermo padecía una enfermedad terminal que limitaba su movilidad y fue encontrado cerca de su bastón.

Publicidad

Además, un reporte judicial divulgado por Noticias Caracol señaló que Gloria Guerrero presuntamente habría sido víctima de abuso durante el ataque. Este hecho forma parte de los detalles que se han conocido sobre la investigación.

¿Quién es Freddy Alexander Barajas, señalado por el caso?

Publicidad

De acuerdo con la información divulgada, Freddy Alexander Barajas convivía con los adultos mayores en la misma vivienda, donde les arrendaba una habitación.

Según declaraciones entregadas por la nieta de la pareja a Noticias Caracol, sus abuelos decidieron recibirlo debido al cariño y la confianza que habían construido durante más de 20 años de relación con la hija de la pareja.

Puedes leer: Estremecedora frase de una de las hermanas de Malambo antes de fallecer; ya estaba herida

“Mis abuelos actuaron desde el cariño y la confianza que tenían en su familia”, expresó la nieta al medio en cuestión, al explicar que le abrieron las puertas de su hogar de buena fe, por el afecto que sentían hacia su hija y su nieto.

Publicidad

🚨🇨🇴 CAPTURAN AL EXYERNO POR EL DOBLE HOMICIDIO DE LOS ABUELOS DE AURES Freddy Alexander Barajas, exyerno de Alberto Anzola (72) y Gloria Isabel Guerrero (66), fue capturado por el crimen del 14 de marzo en Suba, Bogotá. #Colombia #Bogotá #Seguridad Un drástico giro tomó el caso de la pareja de abuelos asesinada en una vivienda del barrio Aures, en la localidad de Suba, en Bogotá: las autoridades capturaron en las últimas horas a Freddy Alexander Barajas, exyerno de los adultos mayores y señalado de estar detrás del doble homicidio. Los hechos ocurrieron el 14 de marzo de este año. Las víctimas fueron Alberto Anzola, de 72 años, y Gloria Isabel Guerrero, de 66. Sus cuerpos fueron hallados sin vida en la casa en la que vivían, en habitaciones distintas y con múltiples heridas provocadas con un arma blanca. Algunos reportes señalan que la mujer, al parecer, sufrió agresiones sexuales antes de ser asesinada. Barajas conocía a las víctimas desde hace más de 20 años. Pese a haber terminado la relación con la hija de la pareja, seguía residiendo en el inmueble en el que ocurrió todo. Según la Fiscalía, el capturado cuenta con antecedentes por casos relacionados con violencia intrafamiliar y lesiones personales, aunque no tiene ninguna condena. Una nieta de las víctimas recordó que el hombre era apreciado por sus abuelos: si le abrieron la puerta de su casa para que viviera con ellos, fue por el amor que tenían a su hija y a su nieto, y lamentó que todo terminara así tras más de 20 años en la familia. El abogado de la familia mostró su preocupación por que el procesado pueda afrontar el proceso en libertad: las anotaciones por violencia y lesiones personales dejan ver un patrón y, a su juicio, es un peligro para la sociedad. También señaló su actitud durante las diligencias: en varias oportunidades se rio mientras la cámara lo mostraba y el juez hablaba. En su momento, Barajas afirmó a las autoridades que no se encontraba en la casa cuando todo ocurrió. Sin embargo, videos de cámaras de seguridad muestran a un hombre saliendo del sitio con la cara tapada. Tras la captura, los allegados a las víctimas exigen justicia y que el hecho no quede en la impunidad. 📰 Más cobertura en https://t.co/8OwKVwAZfa — EPM | Noticias sin censura (@erickprometeom) October 26, 2026

¿Qué sigue en el proceso judicial contra Freddy Alexander Barajas?

Publicidad

Tras su captura, un juez con función de control de garantías declaró legal el procedimiento, según la información conocida del caso.

También se informó que Barajas registraba anotaciones judiciales previas por presuntos hechos relacionados con violencia intrafamiliar y lesiones personales, aunque no contaba con condenas firmes por estos antecedentes.

Capturan a exyerno de abuelitos muertos en Suba / FOTO: Compuesta - Tomadas de redes sociales

Durante la audiencia de imputación de cargos, el abogado que representa a la familia manifestó su preocupación por la actitud del señalado y aseguró que este sonreía mientras escuchaba la lectura de los cargos.

Publicidad

Los familiares de Gloria Guerrero y Guillermo Anzola esperan que el proceso judicial avance y permita esclarecer lo ocurrido, así como determinar las responsabilidades correspondientes.