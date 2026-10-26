Giro inesperado en muerte de abuelitos en Suba; una traición con venganza del más cercano

Siete meses después del extraño fallecimiento de la pareja de abuelitos identificados como Guillermo Alberto Anzola, de 72 años, y Gloria Isabel Guerrero, de 66, las autoridades confirmaron que el principal sospechoso de los hechos es una persona cercana a la familia.

Pues recientemente se efectuó la captura de Freddy Alexander Barajas, exyerno de las víctimas, quien es señalado como presunto autor del doble homicidio ocurrido el 14 de marzo de 2026 en el barrio Aures, localidad de Suba, en Bogotá.

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La captura representa un avance en la investigación que desde el comienzo estuvo rodeada de interrogantes, como el hecho de que al interior de la vivienda se presentaba desorden, pero no hubo pérdida de pertenencias ni dinero. Los investigadores encontraron dinero, celulares y otros objetos de valor que permanecían en el lugar, un detalle que puso en duda la hipótesis de un robo como móvil del crimen y llevaron a inferir que el autor del hecho quiso simular un robo para desviar la investigación.



Las pistas que despertaron sospechas en la vivienda

Los cuerpos de los dos adultos mayores fueron encontrados en habitaciones distintas de la casa en la que residían, en Aures. Ambos presentaban múltiples heridas ocasionadas con un arma cortopunzante.

De acuerdo con la información conocida sobre el caso, Guillermo padecía una enfermedad terminal y tenía dificultades para movilizarse, sin embargo su cuerpo fue encontrado cerca del bastón que utilizaba para caminar, un detalle que llamó la atención de sus familiares.

La investigación también incluyó el análisis de las cámaras de seguridad instaladas en la vivienda que captaron a un hombre saliendo del inmueble con el rostro cubierto, una gorra y un pasamontañas. Estos elementos habrían sido encontrados posteriormente y quedaron a disposición de los investigadores

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Su propio yerno les habría quitado la vida

Uno de los aspectos que marcó el caso fue la cercanía entre el señalado y las víctimas ya que Freddy Alexander Barajas había conocido a la familia durante más de dos décadas y fue pareja sentimental de la hija de los adultos mayores.

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Se dice que aunque había terminado su relación sentimental con la hija de las víctimas, continuaba viviendo en el inmueble, donde les pagaba arriendo por una habitación.

Según el relato de una nieta de las víctimas divulgado por Noticias Caracol, los adultos mayores le habían permitido permanecer allí por el afecto que sentían hacia su hija y su nieto. La familia habría mantenido con él una relación de confianza, pese a la ruptura sentimental.

Esa cercanía hizo que el caso generara más preguntas entre los allegados, que ahora esperan conocer qué ocurrió y cuál habría sido el motivo del doble homicidio; pues extraoficialmente se contempla una supuesta venganza a raíz de la ruptura sentimental.

Y en un dato más desgarrador se conoció que la señora Gloria Isabel Guerrero también habría sido víctima de violencia sexual en medio de la agresión perpetrada, aparentemente, por su propio yerno. Este detalles forma parte de los hechos que deben esclarecerse dentro del proceso judicial.

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La versión del exyerno

Cuando el caso comenzó a investigarse, Barajas habría manifestado ante las autoridades, mediante una declaración juramentada, que pese a vivir en esa casa no se encontraba en la vivienda en el momento en que ocurrieron los hechos.

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Sin embargo, la fiscalía contaría con material probatorio que establecería la participación del señalado en los hechos.

La información conocida también señala que el detenido registra anotaciones por presuntos actos relacionados con violencia intrafamiliar y lesiones personales. Pero estas anotaciones no equivalen a condenas ni prueban, por sí solas, su responsabilidad en la muerte de sus exsuegros.

Mientras avanza la investigación el abogado de la familia expresó preocupación por la posibilidad de que el procesado enfrente el proceso en libertad y sostuvo que los registros previos merecen atención.

El doble homicidio tiene conmocionados a los familiares de Anzola y Guerrero, quienes además del dolor por la pérdida de sus seres queridos no salen del asombro de que alguien cercano y a quien habían acogido en la familia fuera quien les arrebatara la vida.