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Video: dos personas fueron arrastradas por fuerte corriente de agua en Bogotá

Un video registró el momento en que dos personas fueron arrastradas por la corriente del canal de la NQS, en Bogotá. La Policía y la comunidad ayudaron a rescatarlas.

Dos personas fueron arrastradas por la corriente del canal de la NQS, a la altura de la calle 63, en Bogotá.
Dos personas fueron arrastradas por la corriente del canal de la NQS, a la altura de la calle 63, en Bogotá.
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 14 de oct, 2026

Dos personas fueron arrastradas por la fuerte corriente del canal de agua de la avenida NQS con calle 63, en Bogotá, y tuvieron que ser rescatadas por integrantes de la Policía con ayuda de la comunidad. El angustiante momento quedó registrado en video por ciudadanos que transitaban por el sector.

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Las imágenes muestran la fuerza con la que el agua arrastra a las dos personas dentro del canal, una situación que generó preocupación entre quienes presenciaron la emergencia. En medio de la situación, uniformados de la Policía y ciudadanos se unieron para ayudarlas a salir del agua.

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El hecho ocurrió en uno de los corredores viales de la capital y llamó la atención por las condiciones en las que se produjo el rescate. En el registro audiovisual se observa cómo la corriente desplaza a las personas, mientras se desarrolla la intervención para ponerlas a salvo.

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Por ahora, no se conocen públicamente las identidades de las personas involucradas ni se ha confirmado cuál es su estado de salud. Tampoco hay información suficiente para establecer cómo llegaron al canal o qué circunstancias provocaron la emergencia.

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Así fue el rescate en el canal de la NQS

El video del incidente permite dimensionar la fuerza de la corriente, que arrastraba a las dos personas por el canal de agua. La situación requirió la intervención de la Policía, cuyos integrantes contaron con el apoyo de ciudadanos que se encontraban en el lugar.

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La colaboración entre los uniformados y la comunidad fue clave para llevar a cabo el rescate, aunque todavía no se han divulgado detalles adicionales sobre el procedimiento ni sobre la atención que recibieron las personas después de salir del agua.

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¿Qué se sabe del estado de salud de las personas rescatadas?

Por ahora, la información disponible confirma que las dos personas fueron rescatadas con ayuda de la Policía y la comunidad.

No obstante, se desconoce su estado de salud y si necesitaron atención médica después de la emergencia.

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Tampoco se han dado a conocer sus nombres ni otros datos que permitan identificarlas.

El registro audiovisual se convirtió en una de las principales evidencias conocidas del incidente ocurrido en la avenida NQS con calle 63. Mientras se conocen más detalles, las circunstancias de la emergencia continúan sin una explicación pública.

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