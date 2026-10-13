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La Kalle  / Noticias  / Bogotá  / ¡Caos en Bogotá! Impresionante tormenta eléctrica azota la capital este martes 13

¡Caos en Bogotá! Impresionante tormenta eléctrica azota la capital este martes 13

Una severa granizada con tormenta eléctrica en Bogotá este martes 13 provoca graves inundaciones, emergencias viales y colapso en el tráfico. Conoce el reporte oficial del clima y hasta cuándo lloverá.

Impresionante tormenta eléctrica y granizada azotan la capital este martes 13
Impresionante tormenta eléctrica y granizada azotan la capital este martes 13
/Foto: @BogotaTransito
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 13 de oct, 2026

La tarde de este martes 13, el clima en la capital colombiana registró un cambio drástico debido al desarrollo de fuertes precipitaciones. De acuerdo con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), las condiciones meteorológicas propias de la segunda temporada invernal del año generaron lluvias de variada intensidad acompañadas, en algunos sectores, de actividad eléctrica.

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El fenómeno ha obligado a los conductores a reducir la velocidad debido a la reducción de visibilidad en los principales corredores viales.

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Las autoridades del Distrito han emitido un reporte de monitoreo constante en tiempo real para coordinar la atención de contingencias en la infraestructura vial y el sistema de alcantarillado. El llamado principal a la ciudadanía es a transitar con máxima precaución para prevenir accidentes de tráfico por el asfalto húmedo.
Puedes leer: ¿Qué pisos sufren más daños en un conjunto residencial durante un terremoto?

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Monitoreo de lluvias por localidades

El sistema de alertas de la Alcaldía Mayor confirmó que los núcleos de precipitación avanzan de forma dispersa sobre el casco urbano. De manera oficial, se registran lluvias en las localidades de: Engativá, Barrios Unidos, Antonio Nariño, Candelaria, Chapinero, Fontibón y Ciudad Bolívar. Las precipitaciones más densas se concentran hacia el noroccidente y occidente, mientras que el sur de la ciudad presenta lloviznas de carácter ligero a moderado.

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En redes sociales comparten videos de emergencia por lluvias, inundaciones, caos en el tráfico y encharcamientos en vías arterias. Los usuarios reportan afectaciones a la movilidad y estancamientos de agua que dificultan el tránsito peatonal y vehicular en puntos críticos de estas zonas.

El cuerpo oficial de bomberos y operarios del acueducto permanecen atentos ante cualquier reporte ciudadano sobre obstrucción de canales de drenaje.
Puedes leer: Apocalíptica granizada expulsó bolas de hielo del tamaño de una pelota de tenis: VIDEO

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¿Hasta cuándo lloverá en Bogotá?

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos emitidos por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), las condiciones de inestabilidad atmosférica en la región andina continuarán activas durante las próximas horas.

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Según los informes oficiales del IDEAM, las fuertes precipitaciones e intensos aguaceros en Bogotá y el resto de la región Andina dejarán de llover progresivamente hacia mediados de diciembre de 2026.

La entidad meteorológica aclaró que la actual temporada invernal mantendrá su pico de máxima intensidad durante el resto de octubre y todo noviembre, dando paso a la primera transición de temporada seca o de menos lluvias a partir de la tercera semana de diciembre, fecha en la cual el fenómeno de El Niño comenzará a profundizar el déficit hídrico de la capital.

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