¿Hay clases este 14 de octubre por paro nacional? Secretaría de Educación ya decidió

La convocatoria a un paro nacional, programada para este miércoles 14 de octubre, despertó la duda en miles de padres de familia sobre sí hay o no clases en los colegios, ya que los sindicatos de maestros anunciaron que se unirán a la jornada de protestas.

Debido a esto la Secretaría de Educación de Bogotá anunció que su deber es garantizar la educación, por lo que mantienen las clases con normalidad, pese a la jornada programada.

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En ese sentido los estudiantes de los colegios públicos de Bogotá tendrán clases con normalidad este miércoles 14 de octubre de 2026, independientemente de que se desarrolle la jornada de paro en la que participarán movimientos, agremiaciones y sindicatos de educadores.



Así lo confirmó la Secretaría de Educación del Distrito (SED), que a través de un comunicado anunció las medidas para garantizar la continuidad de las actividades académicas.

La entidad señaló que, junto con rectores, directivos docentes y personal administrativo, adelanta acciones para procurar que las jornadas escolares se desarrollen sin interrupciones en las instituciones educativas oficiales de la capital.

De acuerdo con la entidad del Distrito, la orientación general es mantener las clases con normalidad durante la jornada del miércoles. Por eso aclara a los padres de familia que la convocatoria de paro no implica una suspensión general de las actividades académicas en los colegios públicos de Bogotá.

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¿Cómo operarán los colegios durante el paro del 14 de octubre?

Sin embargo la SED aclaró que cada rector o rectora de colegio organizará la jornada de acuerdo con las condiciones de su institución y deberá informar oportunamente a las familias sobre cualquier ajuste que sea necesario para poder brindar las clases.

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Por esta razón se recomienda a los padres y acudientes consultar los canales oficiales de comunicación de cada colegio al que asisten sus hijos para confirmar los detalles de como se desarrollará la jornada escolar.

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La Secretaría de Educación reiteró su respeto al derecho a la protesta y reconoció la participación anunciada por organizaciones y sindicatos de maestros en la convocatoria nacional.

Al mismo tiempo, la entidad insistió en la importancia de garantizar el derecho fundamental a la educación de niñas, niños y adolescentes, así como el cumplimiento del tiempo escolar.

Secretaría de Educación hace llamado a docentes

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En ese sentido, la SED instó a los docentes que participen en las manifestaciones a hacerlo en contrajornada, con el propósito de evitar afectaciones a las actividades académicas.

La medida busca conciliar el ejercicio del derecho a la protesta con la continuidad del servicio educativo para los estudiantes de las instituciones oficiales.

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Aunque la instrucción distrital es mantener las clases con normalidad, la organización de cada jornada dependerá de las decisiones de cada rector, dependiendo de las condiciones institucionales.

Por eso, las familias deben tener presentes estas recomendaciones:



Consultar los canales oficiales del colegio para verificar si hay cambios en los horarios o en las actividades previstas.

Revisar los comunicados enviados por los rectores o directivos docentes.

Estar atentos a las indicaciones de la institución antes de enviar a los estudiantes.

En conclusión, los colegios públicos de Bogotá tienen previsto desarrollar sus actividades académicas con normalidad este miércoles 14 de octubre. No obstante, las familias deben atender las comunicaciones de cada institución para conocer cualquier ajuste particular relacionado con la jornada.