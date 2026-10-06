Apocalíptica granizada expulsó bolas de hielo del tamaño de una pelota de tenis: VIDEO

Una fuerte granizada sorprendió a Paraguay durante el sábado 3 de octubre de 2026, cuando enormes bloques de hielo comenzaron a caer sobre Asunción y varias ciudades del área metropolitana. El tamaño del granizo, que en algunos casos llegó hasta los 12 centímetros de diámetro, provocó daños en vehículos, viviendas y diferentes estructuras.

El fenómeno meteorológico dejó imágenes que rápidamente llamaron la atención por la dimensión de las piedras de hielo. En algunos registros se observan bolas de granizo que alcanzan tamaños comparables con un puño e incluso con una pelota de tenis, mientras caen con fuerza sobre calles, automóviles y techos.

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La tormenta afectó principalmente a Asunción y a varias ciudades del departamento Central, entre ellas Fernando de la Mora, Lambaré, San Lorenzo, Luque y Ñemby.



La magnitud del temporal quedó reflejada en los daños reportados después de la caída del granizo. Los bloques de hielo, que tuvieron diámetros de entre 5 y 12 centímetros, impactaron con suficiente fuerza para romper vidrios y afectar diferentes estructuras.

El granizo provocó daños en vehículos y viviendas

Uno de los mayores impactos del temporal se registró en los automóviles que se encontraban expuestos durante la tormenta.

Cientos de vehículos terminaron con parabrisas y cristales destruidos, mientras que las carrocerías quedaron con múltiples abolladuras producto de los golpes provocados por las enormes piedras de hielo.

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Las viviendas también resultaron afectadas. De acuerdo con la información entregada sobre la emergencia, cientos de casas sufrieron daños, especialmente aquellas cuyos techos estaban construidos con tejas.

La fuerza del granizo perforó o destruyó parte de estas cubiertas, dejando numerosas estructuras afectadas después del paso de la tormenta.

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Las imágenes del fenómeno permiten dimensionar el tamaño que alcanzaron algunos de los bloques de hielo. El granizo cayó de manera intensa durante el temporal y convirtió diferentes sectores del área metropolitana en escenarios cubiertos de hielo.

Además de los daños materiales, la tormenta provocó afectaciones en el servicio de energía eléctrica.

La Administración Nacional de Electricidad, ANDE, activó el “código rojo” debido a los problemas ocasionados por la caída de árboles y ramas sobre las líneas de distribución.

El colapso de varias redes dejó a decenas de miles de personas sin servicio de electricidad en medio de la emergencia.

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Hospitales también sufrieron afectaciones por la tormenta

El temporal no solamente afectó viviendas y automóviles. Algunas instalaciones consideradas críticas también registraron daños.

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Uno de los casos reportados corresponde al Hospital Materno Infantil de Fernando de la Mora, donde el impacto de la tormenta provocó afectaciones importantes.

Según la información conocida, cerca del 80 % de las tejas del hospital resultaron dañadas. Además, se registraron anegamientos en el área de Rayos X.

La situación generada por la tormenta obligó a atender diferentes emergencias relacionadas con los daños materiales provocados por el granizo, los árboles y las afectaciones en las redes eléctricas.

El fenómeno estuvo acompañado por una fuerte inestabilidad atmosférica. La Dirección de Meteorología explicó la influencia del evento El Niño en las condiciones que favorecieron el desarrollo del temporal.

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La combinación de las condiciones meteorológicas terminó generando una tormenta severa en la que el granizo alcanzó dimensiones poco habituales.