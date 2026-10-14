Escalofriantes resultados de Medicina Legal sobre caso de Ana Lucía: su cuerpo tenía signos

Los resultados de Medicina Legal sobre el caso de Ana Lucía, la niña de 9 años encontrada sin vida dentro de una alcantarilla en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, revelaron nuevos detalles sobre lo ocurrido antes de su muerte.

De acuerdo con la información judicial conocida, los análisis forenses confirmaron que la menor fue víctima de agresiones sexuales, por lo que la representación de su familia pidió a la Fiscalía ampliar los cargos contra el hombre procesado por los hechos.

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El informe representa un nuevo avance en una investigación que comenzó tras el hallazgo del cuerpo de la niña, ocurrido aproximadamente un mes antes de conocerse estos resultados.



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La menor había sido sacada de su vivienda en Mosquera, Cundinamarca, y posteriormente fue encontrada en la capital.



El principal procesado es José Rojas Lares, señalado en la información judicial del caso como responsable de los hechos y quien era pareja sentimental de la hermana de la niña. Ahora, con los resultados forenses, la representación de víctimas busca que la investigación y el proceso judicial incluyan también los delitos sexuales confirmados por Medicina Legal.

¿Qué se sabe sobre el hallazgo del cuerpo de Ana Lucía?

Ana Lucía tenía 9 años y fue encontrada dentro de una alcantarilla en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. Su desaparición y posterior hallazgo dieron paso a una investigación para establecer qué ocurrió desde que salió de su vivienda en Mosquera, Cundinamarca.

De acuerdo con la información judicial entregada sobre el caso, José Rojas Lares, quien era pareja sentimental de la hermana de la niña, habría sido quien la sacó de su residencia. El hombre se encuentra procesado por estos hechos.

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Las autoridades han adelantado diligencias para reconstruir la secuencia de acontecimientos, establecer las circunstancias de la muerte y reunir las pruebas que permitan sustentar el proceso judicial.

El hallazgo del cuerpo en el sistema de alcantarillado fue uno de los puntos centrales de la investigación. Posteriormente, los resultados forenses aportaron información adicional sobre las agresiones que sufrió la menor antes de morir.

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La investigación busca reunir todos estos elementos para que las autoridades judiciales puedan determinar las responsabilidades correspondientes.

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Otro de los avances reportados en la investigación tiene que ver con la posible participación de otras personas. Según la información judicial suministrada, los investigadores descartaron la intervención de un segundo participante en los hechos.

