Hombre que celebraba su cumpleaños acabó con su pareja en Suba; el celular fue la excusa

Lo que comenzó como una celebración de cumpleaños en un conjunto residencial de la localidad de Suba, en Bogotá, terminó en tragedia por la muerte de una mujer de 28 años a manos, presuntamente, de su propia pareja sentimental.

Los hechos ocurrieron en la madrugada de este martes 27 de octubre dentro de un apartamento en el conjunto residencial Nueva Tibabuyes, sector A, ubicado en el barrio Villa María, donde la mujer organizó la celebración de cumpleaños de su pareja; sin embargo, con el paso de las hora y el consumo de licor, la situación se salió de control.

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Extraoficialmente se dice que en medio del consumo de licor el hombre comenzó una acalorada discusión con su pareja sentimental por lo que familiares y amigos intervinieron y, al parecer, sacaron del apartamento al hombre para evitar que la discusión subiera de nivel.



Según la reconstrucción preliminar de los hechos, el hombre regresó poco después al apartamento con el argumento de que había dejado su teléfono celular y necesitaba llevárselo, por lo que le permitieron el ingreso al inmueble; pero el sujeto antes de retirarse se dirigió a la cocina donde tomo un arma blanca y atacó a su pareja sentimental ante la mirada de los asistentes al cumpleaños.



Las personas nuevamente intercedieron y separaron al hombre quien ya le había ocasionado varias lesiones a la mujer. La comunidad, al escuchar la situación, alertó a vigilantes y las autoridades sobre una riña al interior de la vivienda.

Cuando los uniformados llegaron a la vivienda encontraron a la mujer con múltiples heridas y la trasladaron de urgencia al Hospital de Suba donde lamentablemente horas después se confirmó su fallecimiento producto de la gravedad de las heridas.

Se conoció que la víctima falleció hacia las 2:00 de la mañana por lo que el hombre señalado deberá responder por este hecho.

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El teniente coronel Juan Arango, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó que las autoridades capturaron a un hombre de 30 años, que intentó esconderse y quien fue señalado por los asistentes a la fiesta como el presunto responsable de la muerte de su compañera sentimental.

El capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para avanzar en el proceso de judicialización y el desarrollo de la investigación que busca determinar cómo y por qué ocurrieron realmente los hechos.