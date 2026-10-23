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La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Hombre habría acabado con su pareja embarazada en Bogotá; ocultó su cuerpo en carro

Hombre habría acabado con su pareja embarazada en Bogotá; ocultó su cuerpo en carro

Las autoridades confirmaron la captura del presunto responsable, ocurrida siete meses después del hallazgo del cuerpo de la mujer.

A la izquierda, captura por la Policía de Bogotá de Luis Fernando Vásquez Moreno; a la derecha, fotograma de cámara de seguridad trasladando un carro
Luis Fernando Vásquez Moreno fue enviado a la cárcel tras ser señalado como presunto responsable del feminicidio de su pareja embarazada en Ciudad Bolívar.
Foto: imágenes tomadas de Fiscalía General de la Nación
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 23 de oct, 2026

Las autoridades judiciales de Bogotá confirmaron la captura de Luis Fernando Moreno, señalado como presunto responsable de la muerte de su pareja sentimental, quien tenía tres meses de embarazo.

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El hombre quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación y fue imputado por varios delitos relacionados con el caso.

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¿Cómo ocurrieron los hechos?

El caso se remonta al pasado 15 de marzo, cuando habitantes del barrio El Tesorito, cerca del parque La Joya, en la localidad de Ciudad Bolívar, alertaron a las autoridades sobre un elemento sospechoso en un sendero peatonal.

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Al llegar al lugar, los uniformados encontraron el cuerpo de la joven dentro de una bolsa que había sido ocultada en un carro de mercado. Posteriormente, las investigaciones permitieron establecer que la víctima tenía tres meses de embarazo.

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¿Cuáles son las pruebas contra Luis Fernando Moreno?

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La captura del sospechoso se hizo efectiva el pasado 10 de octubre, mediante una orden judicial emitida en su contra.

Entre los elementos probatorios presentados por la Fiscalía se encuentran grabaciones de cámaras de videovigilancia en las que, presuntamente, se observa a Luis Fernando Vásquez trasladando un carro de mercado hasta las inmediaciones del parque La Joya, donde posteriormente fue encontrado el cuerpo de la mujer.

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Durante las audiencias preliminares de imputación de cargos, la Fiscalía también expuso informes elaborados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

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¿Qué reveló Medicina Legal sobre la muerte de la mujer?

De acuerdo con el dictamen médico presentado durante la diligencia judicial, el cuerpo de la víctima presentaba múltiples lesiones traumáticas que evidenciaban violencia física y actos de restricción corporal.

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Los peritos señalaron que la mujer fue sometida a un sufrimiento físico considerable y establecieron que las lesiones eran compatibles con actos de tortura.

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“El médico forense señaló que las lesiones encontradas en la mujer produjeron intenso dolor y sufrimiento. También estableció diagnóstico de tortura, pues fue sometida a actos de violencia física y actos de restricción corporal, reflejados en las múltiples lesiones traumáticas”, se indicó durante la audiencia.

Con base en los elementos presentados, la Fiscalía imputó al procesado los delitos de feminicidio agravado, tortura y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

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Captura del sospechoso
Las autoridades capturaron a Luis Fernando Vásquez, señalado de la muerte de su pareja
Foto: pantallazo tomado de la Fiscalía General de la Nación

¿Luis Fernando Moreno tenía antecedentes judiciales?

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Según el reporte entregado por las autoridades, el procesado registra tres antecedentes judiciales previos por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

Las autoridades señalaron que estos registros hacen parte de su historial judicial. No obstante, la responsabilidad penal por los hechos investigados deberá establecerse a partir de las pruebas y de las decisiones de los jueces competentes.

Por ahora, el procesado permanece privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial en su contra.

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