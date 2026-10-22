Ingeniero pidió un carro y apareció sin vida en Bogotá; había salido de la casa de su pareja

Fredy Blanco, un ingeniero de 33 años, fue hallado sin vida en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, después de haber sido reportado como desaparecido durante cuatro días. El caso generó conmoción, especialmente por las versiones de sus allegados sobre las condiciones en las que habría sido encontrado su cuerpo.

Según sus familiares, el rastro del joven se perdió la noche del pasado 9 de octubre, cuando salió de la casa de su pareja sentimental, ubicada en el barrio Salazar Gómez, en la localidad de Puente Aranda.

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Posteriormente, sus allegados señalaron que Fredy Blanco habría solicitado un servicio de transporte particular a través de una aplicación móvil. Sin embargo, después de ese momento perdieron todo contacto con él, por lo que alertaron a las autoridades sobre su desaparición.



¿Cómo encontraron el cuerpo de Fredy Blanco?

El 13 de octubre, cuatro días después de su desaparición, se confirmó el hallazgo del cuerpo del ingeniero en una vivienda de la localidad de Ciudad Bolívar. De acuerdo con información preliminar de la investigación, el estado de descomposición correspondería a aproximadamente tres días desde su fallecimiento.

Ante esta situación, los allegados a la víctima manifestaron que el cuerpo habría sido encontrado atado de pies y manos y que presentaba señales que, según sus versiones, podrían estar relacionadas con actos de tortura.

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Por su parte, la Fiscalía General de la Nación señaló que la investigación continúa en curso y que, por el momento, no es posible establecer una hipótesis definitiva sobre lo ocurrido.

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Asimismo, las versiones de los familiares sobre las ataduras y los posibles signos de tortura deben ser contrastadas con los resultados de las investigaciones. Hasta el momento, no se ha establecido públicamente quiénes serían los responsables ni se han esclarecido las circunstancias de la muerte.

Último rastro del ingeniero Fredy Blanco

El medio de comunicación Citytv difundió un video de una cámara de seguridad en el que se observa a Fredy Blanco la noche del viernes 9 de octubre, cuando salió de la vivienda de su pareja sentimental, ubicada en el barrio Salazar Gómez, en la localidad de Puente Aranda.

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En las imágenes se aprecia al ingeniero, de 33 años, abordando un vehículo que lo esperaba en el lugar. Este registro se convirtió en una pieza relevante para reconstruir sus últimos movimientos antes de que se perdiera su rastro.

El material de las cámaras de seguridad quedó en poder de la Fiscalía, que adelanta las investigaciones para establecer qué ocurrió después de que el joven abordó el vehículo y determinar quiénes estarían involucrados en su muerte.

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