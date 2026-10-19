Así reaccionaron implicados en muerte de Jaime Esteban Moreno tras recibir fuerte condena

Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro fueron condenados a 37 años y seis meses de prisión por la muerte de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Ingeniería de la Universidad de los Andes, en un caso que conmocionó a Bogotá en octubre de 2025.

La decisión fue anunciada por el Juez 801 Penal del Circuito de Bogotá, después de casi un año de juicio en el que se analizaron testimonios, videos y pruebas médico-legales para establecer la responsabilidad de los dos procesados en los hechos.

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Durante la diligencia judicial, mientras Juan Carlos Suárez Ortiz parecía tomar nota, Ricardo Rafael González Castro se apreciaba cabizbajo, concentrado en analizar lo que ocurría.



El juez explicó los argumentos que sustentaron la condena y las circunstancias que llevaron a determinar que la agresión contra el joven ocurrió cuando ya se encontraba en estado de indefensión.



La pena impuesta corresponde a 450 meses de prisión. Sin embargo, la decisión todavía tendrá que pasar por una segunda instancia, pues la Fiscalía, los abogados de las víctimas y los defensores de los condenados anunciaron que presentarán recursos de apelación.

¿Por qué condenaron a los implicados en la muerte de Jaime Esteban Moreno?

En su decisión, el juez concluyó que Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro participaron conjuntamente en la agresión que terminó con la muerte de Jaime Esteban Moreno.

Uno de los aspectos determinantes fue la secuencia de los hechos. Según la reconstrucción judicial, el estudiante intentó alejarse de la confrontación, pero fue perseguido y alcanzado nuevamente. La situación se agravó cuando cayó al suelo y perdió la capacidad efectiva de levantarse o defenderse.

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Pese a esas condiciones, la agresión continuó. Para el despacho, las pruebas permitieron establecer que los dos procesados aprovecharon la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba el joven.

El juez también explicó que la responsabilidad no podía atribuirse exclusivamente a uno de los involucrados, como planteó uno de los argumentos de la defensa. La valoración del caso permitió concluir que ambos participaron de manera consciente y voluntaria en una misma secuencia de violencia.

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De acuerdo con el análisis judicial, no era indispensable demostrar que cada uno hubiera ejecutado individualmente todos los actos que produjeron el resultado fatal. La participación de ambos durante el ataque fue determinante para establecer su responsabilidad conjunta.

Los señalamientos que antecedieron a la agresión

Otro de los puntos abordados durante el juicio fue lo ocurrido antes del ataque. Según la declaración de la testigo Valentina Paricet Peña Castañeda, una mujer vestida de negro señaló a Jaime Esteban Moreno como supuesto acosador.

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Esos señalamientos fueron examinados por el juez al reconstruir las circunstancias que antecedieron a la agresión. Sin embargo, el despacho aclaró que no le correspondía establecer si había existido algún comportamiento previo de acoso, pues ese asunto no hacía parte del objeto del proceso.

Lo que sí consideró acreditado fue que los procesados asumieron las afirmaciones de terceros como una justificación para ejercer violencia contra el estudiante, pese a que, según el análisis judicial, este no representaba una amenaza inmediata.

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La decisión también hizo referencia a una expresión atribuida a Suárez Ortiz, quien habría manifestado que volvería a golpear a la víctima si las personas presentes lo animaban. Para el juez, este comportamiento reflejó la intención de imponer un castigo por cuenta propia, sin comprobar los señalamientos ni acudir a las autoridades.

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#ATENCIÓN | Este es el momento en el que el juez 801 Penal del Circuito Transitorio de Bogotá emite el sentido de fallo condenatorio contra Ricardo Rafael González Castro y Juan Carlos Suárez Ortiz, tras ser hallados culpables del crimen de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, como más temprano lo anunció @CaracolRadio. Vía: @JennyAngaritaG — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 19, 2026

¿Qué sigue después de la condena de 37 años y seis meses?

Aunque el juez impuso una pena de 450 meses de prisión, el proceso continuará debido a los recursos anunciados por las partes.

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La Fiscalía, los representantes de las víctimas y los abogados defensores manifestaron su inconformidad con la decisión y anunciaron que apelarán. La Procuraduría fue la única parte que no anunció este recurso, según la información suministrada.

Los argumentos de las partes serían expuestos en una diligencia virtual programada para el miércoles a las 4:30 de la tarde. Posteriormente, el expediente pasará a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, cuyos magistrados deberán estudiar el caso.

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La decisión de segunda instancia será clave para determinar cómo queda la condena impuesta a Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro por la muerte de Jaime Esteban Moreno.