Juanchi y Edward Niño, el hombre más pequeño, revelan qué es lo que menos les gusta de su estatura

Edward Niño, reconocido en su momento por Guinness World Records como el hombre más pequeño del mundo, y el creador de contenido Juanchi hablaron sobre los aspectos más incómodos y complejos de vivir con su estatura durante una entrevista en El Klub de La Kalle.

Durante la conversación, ambos invitados compartieron algunas de las dificultades que enfrentan en su vida cotidiana, relacionadas tanto con la falta de adaptación de los espacios como con los comportamientos de personas desconocidas que, en ocasiones, pasan por alto sus límites personales.

Publicidad

Puedes leer: Maluma presume el cuerpazo de su novia tras un mes del nacimiento de su segundo hijo



¿Qué dificultades enfrentan Juanchi y Edward Niño?

Ambos mencionaron que uno de los inconvenientes más recurrentes es conseguir ropa y calzado adecuados para su estatura. Edward Niño explicó que calza entre las tallas 21 y 22, mientras que Juanchi utiliza la talla 26. Por esta razón, en muchas ocasiones deben buscar prendas en la sección infantil.

Juanchi señaló que encontrar ropa puede convertirse en una tarea complicada, debido a que la oferta suele limitarse a diseños y colores infantiles. Además, cuestionó la falta de apoyo comercial para las personas que necesitan prendas adaptadas a sus características físicas.

Publicidad

"En Colombia ha sido muy difícil encontrarlo... Nunca llega un patrocinio en Colombia que los vista", expresó durante la entrevista.

¿Qué otras cosas les molestan a Juanchi y Edward Niño?

Publicidad

Más allá de las dificultades materiales, ambos invitados manifestaron su inconformidad con ciertos comportamientos del público que consideran irrespetuosos. Entre ellos, destacaron la costumbre de algunas personas desconocidas de intentar alzarlos sin pedirles permiso.

Juanchi explicó que, cuando alguien intenta cargarlo sin su consentimiento, hace fuerza para evitarlo. Aclaró que solo permite que lo levanten personas de confianza y en situaciones puntuales, por ejemplo, para subir a un asiento o llegar a una tarima.

"No me gusta que me alce una persona, pues desconocida... Lo cogen a uno como si fuera una falta de respeto", afirmó.

Puedes leer: Lina Tejeiro revela crudos detalles de su parto: “Fue doloroso”

Publicidad

De igual manera, ambos coincidieron en que les incomoda que otras personas les toquen la cabeza o el cabello sin autorización. Juanchi fue enfático al referirse a esta conducta y recordó la importancia de respetar su espacio personal.

"A mí no me gusta que me toquen la cabeza, el cabello... Eso es cansón, es molestoso", manifestó. Asimismo, hicieron referencia a situaciones en las que algunos desconocidos se acercan para tocarlos por superstición, como si fueran amuletos de la buena suerte, o los tratan como si fueran juguetes.

Publicidad

Estas experiencias evidencian la importancia de reconocer sus límites y relacionarse con ellos de manera respetuosa, sin convertir sus características físicas en motivo de curiosidad invasiva.

Limitaciones físicas y barreras en la vida cotidiana

Durante la entrevista, los invitados también hablaron sobre las dificultades que encuentran en espacios que no están adaptados a su estatura. Edward Niño mide 74 centímetros, mientras que Juanchi mide 90 centímetros, por lo que algunas actividades cotidianas pueden representar un desafío.

Publicidad

Elementos como los sanitarios, los lavamanos y los interruptores de luz suelen estar ubicados a alturas que les impiden utilizarlos con facilidad. Esto puede obligarlos a buscar ayuda de otras personas o a realizar modificaciones en sus viviendas para desenvolverse con mayor autonomía.

Publicidad

A estas barreras del entorno se suman algunas limitaciones físicas. Edward Niño explicó que tiene dificultades para caminar durante trayectos prolongados debido al dolor que experimenta en las piernas.

"No puedo caminar muchas distancias, de metros o kilómetros... porque me duele mucho la pierna", señaló, al explicar que esta molestia le impide desplazarse durante periodos extensos.

Mira también: