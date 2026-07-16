Juanchi rompe el silencio y aclara qué pasó con su excompañero de videos

En una reciente emisión de Cada Loco con su Tema, de La Kalle, el reconocido creador de contenido Juanchi rompió el silencio sobre uno de los temas que más inquietaba a sus seguidores, la ausencia de la persona con la que solía grabar sus primeros videos en redes sociales.

Durante la entrevista, el influencer respondió a los rumores y especulaciones que surgieron tras el distanciamiento con su antiguo compañero, aclarando las verdaderas razones por las que dejaron de crear contenido juntos.

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Desde que Juanchis comenzó a ganar popularidad en las plataformas digitales, el público se acostumbró a verlo acompañado por otro creador de contenido. Sin embargo, tras la desaparición de éste de sus publicaciones, comenzaron a circular versiones que apuntaban a un supuesto conflicto o a un presunto interés por aprovechar la fama alcanzada por el influencer.



Frente a estas especulaciones, Juanchi fue enfático al asegurar que la relación nunca terminó en malos términos. "No terminamos en malos términos", afirmó.

Además, desmintió que la separación se hubiera producido por intereses personales o económicos, y aseguró que muchas veces la percepción del público no refleja lo que realmente ocurre detrás de cámaras.

¿Qué más explicó Juanchi sobre el distanciamiento con su excompañero?

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Contrario a lo que muchos creían, el creador de contenido explicó que el principal motivo del distanciamiento fue la dificultad para coordinar sus agendas, especialmente después de que su carrera comenzara a abrirle puertas en otros países.

"Yo ya empecé a viajar a México y pues ya no nos veíamos muy frecuentemente, entonces ya nos quedaba complicado grabar", explicó durante la entrevista.

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Debido a estos cambios y a las nuevas oportunidades profesionales, Juanchi decidió hacer una pausa en la colaboración para concentrarse en sus proyectos personales. "Yo como que preferí decir: 'No, démonos un tiempo'", agregó.

Asimismo, dejó claro que la relación entre ambos sigue siendo cordial. "Todavía estamos bien... es normal, no es lo que la gente piensa", finalizó.

Chicky habla de cómo lograr superar la depresión que tenía

En la misma entrevista, el creador de contenido Chicky también compartió detalles sobre su diagnóstico de hipopituitarismo, una condición provocada por una alteración en la glándula pituitaria que impide la producción normal de las hormonas del crecimiento.

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El influencer relató que uno de los momentos más difíciles de su vida ocurrió cuando tenía 12 años. Según contó, su padre, ante las dificultades económicas y los obstáculos para acceder al tratamiento, le dijo que debía aceptar su condición porque la familia ya no podía hacer más para continuar con el proceso médico.

Chicky aseguró que esa situación marcó el inicio de una etapa que describió como una "depresión muy silenciosa", durante la cual encontró en el colegio su principal refugio y una forma de sobrellevar lo que estaba viviendo.

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Con el paso de los años, el creador de contenido explicó que logró superar esa etapa gracias a un proceso de autoaceptación y a un cambio en la forma de ver su condición. Según relató, comenzó a utilizar el humor como una herramienta para afrontar los comentarios sobre su estatura.

"Aprender a reírnos de nuestros mismos defectos para ser feliz", afirmó al explicar la filosofía que, según él, le ha permitido enfrentar las críticas con mayor seguridad.

Chicky añadió que esta práctica, a la que llama "autobullying", fue una estrategia personal que le ayudó a fortalecer su autoestima y a reducir el impacto que tenían los comentarios de otras personas sobre su vida y su apariencia.