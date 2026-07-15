Aída Victoria Merlano no se guardó nada y opinó sobre el polémico video de hamburguesa triple

Aída Victoria Merlano, reconocida creadora de contenido por sus opiniones directas y sin filtros, se pronunció sobre el video de Hamburguesa Triple, que se convirtió en tendencia nacional en TikTok y otras redes sociales.

La controversia surgió hace pocos días, cuando un hombre publicó en TikTok un storytime sobre una primera cita que, según contó, no salió como esperaba. En su relato explicó que no logró conectar con la mujer a la que había invitado a comer.

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Sin embargo, lo que realmente desató el debate en redes sociales fue su crítica a la elección del plato de su acompañante.



Según el creador de contenido, le pareció "muy atrevido" que su cita pidiera una hamburguesa triple durante el primer encuentro. Además, aseguró que, desde su perspectiva y la de otros hombres, ese tipo de pedidos "no está bien visto".

El relato concluyó con una declaración que generó aún más polémica. El hombre afirmó que la cita terminó mal porque no estaba dispuesto a gastar su dinero actuando como un "sugar daddy".

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¿Cómo reaccionó Aída Victoria Merlano al video?

Fiel a su estilo, Aída Victoria Merlano utilizó sus redes sociales para compartir su opinión sobre la controversia, un pronunciamiento que rápidamente también se hizo viral.

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En su intervención, la influencer no solo cuestionó la postura del hombre, sino que también relacionó el tema con la educación que espera inculcar a su hijo.

"Mi hijo tiene que resolverle a su mujer, porque si no, yo estoy criando es un pejelagarto inservible e inútil y yo tengo que criar es un macho", afirmó en su tiktok.

Asimismo, envió un mensaje a quienes se sintieron identificados con el discurso del video viral. La creadora de contenido les pidió dejar de pensar que todas las mujeres buscan aprovecharse económicamente de los hombres. "Sáquense de la cabeza el chip de que las mujeres los quieren utilizar por su dinero y más cuando ni siquiera tienen dinero por el que los puedan utilizar", expresó.

Las declaraciones de Aída Victoria generaron todo tipo de reacciones. Mientras algunos usuarios respaldaron su postura, otros continuaron el debate sobre quién debería asumir los gastos en una primera cita.

La controversia por la "hamburguesa triple" ha tomado tal dimensión que otras figuras públicas también se han pronunciado. Entre ellas está el cantante Jhonny Rivera, quien aprovechó la conversación para contar cómo fue su primera cita con su actual pareja, Jenny López.

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