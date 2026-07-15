"Es una bandida": Polémico VIDEO de la hamburguesa triple que desató críticas en redes

Si has navegado por TikTok, X o Instagram en las últimas horas, seguramente te has topado con el término “hamburguesa triple”. Esta historia, que ha generado millones de reproducciones, tiene como protagonista a Luis Miguel Castillo, un creador de contenido venezolano radicado en Colombia, conocido en redes como @castillaneando.

El origen de la controversia es un video donde Castillo relata una cita que tuvo hace aproximadamente cuatro años, cuando él tenía 37.

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Según su testimonio, tras conocer a una mujer e invitarla a salir, ella rechazó un primer sector de restaurantes para elegir un lugar de su preferencia. Una vez sentados, antes de que Castillo pudiera siquiera mirar el menú, ella tomó la iniciativa y pidió una hamburguesa triple.

Para el tiktoker, este gesto fue una señal de alerta inmediata. Castillo calificó de "atrevido" que, en un primer encuentro, ella eligiera el plato más grande y costoso de la carta sin consultar.

Además, el influencer señaló que la joven estuvo gran parte del tiempo pendiente de su teléfono celular y de sus redes sociales, lo que interpretó como una falta total de interés.

Al finalizar la velada, Castillo pagó la cuenta pero decidió cortar todo vínculo de forma tajante. Antes de despedirse, le lanzó una frase que incendió las redes:

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"Yo creo que tú estás buscando un sugar daddy y en mí no lo vas a conseguir". Según su perspectiva, existen "mujeres sanas y mujeres bandidas", y para él, pedir esa hamburguesa la clasificaba en el segundo grupo.

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¿Por qué se hizo tan viral la historia de la hamburguesa triple?

La viralidad del caso no surgió por el apoyo a Castillo, sino por la reacción masiva de rechazo y la posterior "funada" que recibió.

La comunidad digital, especialmente en Latinoamérica, comenzó a cuestionar la actitud del tiktoker, tildándolo de "tacaño" o "princeso".

Una de las respuestas más contundentes vino de Karen Sevillano, ganadora de La casa de los famosos, quien criticó que un hombre catalogue a una mujer como "bandida" simplemente por su apetito o por el costo de una hamburguesa.

Sevillano fue enfática al decir: “Si vos como hombre ves que no tenés plata, no invites a salir a nadie”.

El ingenio de los usuarios se transformó en una avalancha de memes. La frase más compartida para contrarrestar el argumento de Castillo fue: “Cariño, una bandida te pide una Toyota, no una hamburguesa triple”.

El debate escaló tanto que incluso marcas de comida rápida aprovecharon la tendencia para lanzar campañas publicitarias basadas en el producto.

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¿Quién es Luis Miguel Castillo, el hombre detrás del video viral?

Luis Miguel Castillo es un creador de contenido con más de 52 mil seguidores en TikTok, donde suele publicar opiniones sobre dinámicas de pareja y relaciones interpersonales.

En su perfil se describe como "Licenciado en Idiomas, deportista, comerciante y promotor de la reciprocidad", además de declararse "anti-chulas" y "anti-bandies".

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A raíz del video, los internautas indagaron en su pasado y descubrieron su faceta como cantante de música llanera.

Ante el hallazgo de videos antiguos, Castillo llegó a afirmar en algún momento que el de las imágenes no era él, sino un supuesto hermano gemelo, lo que le valió comparaciones con el personaje de "Hannah Montana" por su doble identidad.

