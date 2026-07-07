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La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / VIDEO: Polémico triángulo amoroso entre futbolista, influencer y un cantante en Colombia

VIDEO: Polémico triángulo amoroso entre futbolista, influencer y un cantante en Colombia

La Kalle puso en escena una trama de traición y sorpresa que imita los escándalos más sonados del entretenimiento nacional, captando la atención de miles de usuarios.

VIDEO: Polémico triángulo amoroso entre futbolista, influencer y un cantante en Colombia
VIDEO: Polémico triángulo amoroso entre futbolista, influencer y un cantante en Colombia
Foto: Gemini
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 7 de jul, 2026

Si has estado navegando por las redes sociales recientemente, es muy probable que te hayas topado con unas imágenes que están generando un intenso debate.

Se trata de un video compartido por La Kalle que logró capturar la atención de la audiencia al mostrar un lío amoroso que parece sacado de los titulares de la prensa rosa más picantes del país.

Puedes leer: El secreto de las 6,000 calorías: Qué come realmente el androide del fútbol para no lesionarse jamás

En esta pieza audiovisual, se puede observar el desarrollo de un polémico triángulo amoroso que involucra a tres figuras tipo: un futbolista, una influencer y un cantante.

La historia, que ha sido titulada de forma contundente por su impacto visual, nos presenta una situación de alta tensión emocional.

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En el clip, se logra percibir claramente la confusión y el dolor del cantante al descubrir a su pareja sentimental en compañía del futbolista.

Este momento de revelación es el núcleo del drama que ha empezado a circular con fuerza en las plataformas digitales, despertando la curiosidad de quienes buscan entender qué hay detrás de estas figuras mediáticas.

¿De qué trata el polémico video del triángulo amoroso entre un futbolista y un cantante?

La trama gira en torno a tres personajes centrales: El Santo, La Másima y Ricardo Charcos. Según la información difundida, el video presenta una vivencia que mezcla tres elementos que suelen ser explosivos en la cultura popular colombiana: el fútbol, el reggaetón y un corazón roto.

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Es una combinación que, como bien menciona la fuente, no resulta descabellada en el "país del Sagrado Corazón", donde los amores y desamores de los ídolos populares suelen ser de dominio público.

El desarrollo de esta historia de El Santo, La Másima y Ricardo Charcos ha sido calificado como un relato que trae "más drama que una serie de Netflix".

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El enfoque principal se centra en ese instante crítico donde la lealtad se rompe y los protagonistas deben enfrentar las consecuencias de sus actos ante la cámara.

La producción busca retratar ese trío mediático que paraliza las redes sociales debido a lo inesperado de su desenlace.

¿Es real la historia de El Santo, La Másima y Ricardo Charcos?

Es importante que tú, como espectador, tengas claridad sobre la naturaleza de este contenido. Aunque las imágenes muestran una gran carga de realismo, se trata de una historia de ficción creada por La Kalle.

El propio medio ha aclarado que "cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia", utilizando este recurso narrativo para conectar con las vivencias cotidianas o los chismes de pasillo que suelen rodear a las celebridades.

Para quienes han quedado atrapados por este primer acercamiento al conflicto entre el futbolista, la influencer y el cantante, hay buenas noticias.

La historia no termina con este primer video, ya que se ha anunciado que el segundo capítulo estará disponible a través de las redes sociales de La Kalle, prometiendo que el drama "no para aquí". Este segundo capítulo será lanzado el 8 de julio.

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Si quieres conocer el desenlace de este enredo pasional que ha encendido las plataformas digitales, deberás estar atento a las próximas actualizaciones de este trío que sigue dando de qué hablar.

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