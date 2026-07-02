Video: Cristina Hurtado nuevamente se refiere a Lumumba Vea y desata reacciones

La polémica de Cristina Hurtado sigue generando reacciones luego del partido entre la Selección Colombia y la República Democrática del Congo. La presentadora quedó en el centro del debate por un mensaje publicado sobre Lumumba Vea, un aficionado que realiza un homenaje a Patrice Lumumba durante los encuentros de fútbol.

Durante el compromiso, la comunicadora calificó al hincha como "raro" y escribió: "¡Este tipo hincha del Congo está muy raro! (...) ¡Nos hace pensar muy mal! ¡No me gusta!". Sus palabras provocaron una ola de comentarios y cuestionamientos en redes sociales.

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Tras varios días sin pronunciarse, Cristina publicó un video donde explicó que necesitó un tiempo para reflexionar antes de responder. Allí aseguró que nunca existió la intención de burlarse de la República Democrática del Congo ni de su cultura.

La presentadora también reconoció que los señalamientos la afectaron y admitió que algunas de sus respuestas surgieron desde la rabia y el dolor. Además, ofreció disculpas públicas a quienes se sintieron ofendidos por sus publicaciones.

"En este momento pido perdón de corazón a todas las personas que ofendí", expresó la comunicadora. También manifestó su admiración por el legado africano en Colombia y aseguró que esta situación le dejó una importante enseñanza.

¿Por qué Cristina Hurtado pidió disculpas a Lumumba Vea?

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Cristina explicó que comprendió el significado de Lumumba Vea después de conocer la historia detrás del personaje representado por Michel Nkuka Mboladinga. Según indicó, habló sin contar con ese contexto y aceptó que su publicación pudo transmitir una idea equivocada.

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Lumumba Vea es una representación artística inspirada en Patrice Lumumba, una figura clave en la independencia de la República Democrática del Congo. Ese descubrimiento llevó a la presentadora a valorar el simbolismo que representa para muchas personas.

En medio de la controversia, Josse Narváez también decidió respaldar públicamente a su esposa. El cantante destacó la humildad de Cristina para reconocer sus errores y seguir adelante frente a la situación que enfrentó.

A través de sus redes sociales escribió: "Quiero reconocer también tu humildad para pedir perdón, aprender y seguir adelante". El mensaje apareció poco después del video de la presentadora y generó nuevas reacciones entre sus seguidores.

Cristina también contó que varias personas le recomendaron guardar silencio frente a la polémica. Sin embargo, prefirió dar explicaciones porque considera importante asumir la responsabilidad por el impacto que pueden tener sus publicaciones.