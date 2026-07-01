Actriz de 'La Reina del flow' confiesa su dura batalla médica; esta es su condición

Rami Herrera, reconocida por su papel de Genoveva Vallejo en ‘La Reina del flow’, compartió recientemente durante una entrevista realizada por la revista Vea detalles sobre un síndrome que padece. Se trata de la hiperlaxitud ligamentaria, una condición que descubrió mientras estudiaba actuación tras llegar a la ciudad de Bogotá.

Todo comenzó a sus dieciocho años durante una presentación de mapalé en la Casa del Teatro Nacional. En pleno baile, su rodilla se dislocó de forma impactante:“Se me salió la rodilla en la presentación y se me volvió a meter, nadie se dio cuenta, entonces yo terminé y ya luego cuando pasó el momento y se me enfrió la pierna, pues eso fue un dolor y me tocó irme a la clínica sola, yo no tenía a nadie”.

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La soledad marcó ese momento crítico, pues tuvo que asistir a la clínica sin compañía alguna. Al estar lejos de su familia en el Atlántico, enfrentó el diagnóstico sola. Los médicos confirmaron que sus ligamentos tienen una elasticidad mayor a la normal real.



Este trastorno, conocido como síndrome de Ehlers-Danlos, afecta la estructura del colágeno en el cuerpo. Esto provoca que las articulaciones sean inestables y se salgan de su lugar con facilidad. Herrera tuvo que aprender a vivir con ese riesgo constante.

Tras la lesión inicial, la actriz de 'Medusa' sufrió una caída adicional mientras usaba muletas en la calle. Nadie se acercó a ayudarla: "Fue muy duro porque además como que en un momento me caí como en la calle y nadie me ayudó, entonces fue como sentirme más sola". Sin embargo, esta dura experiencia la ayudó a crecer y madurar.

La familia de la actriz de 'La Reina del Flow', preocupada por su salud y soledad, le sugirió regresar a su ciudad natal, Barranquilla. No estaban totalmente de acuerdo con su carrera artística: “En ese momento lo que me dijeron fue como pues toca que le bajes a las cosas de alto impacto, pero pues yo estaba quinto semestre, entonces fue como no, yo, o sea, en ese momento me faltaban otros dos años de la profesionalización que hizo la escuela, me faltaba mucho, como la mitad de la carrera”.

¿De qué se trata el síndrome de Ehlers-Danlos que padece Rami Herrera?

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Según el Instituto de Lipedema y de la Mujer, es un grupo de trastornos genéticos que impactan el tejido conectivo. En su caso, genera hipermovilidad articular. Esto significa que sus articulaciones tienen un rango de movimiento muy amplio; esto afecta la estabilidad de todo su cuerpo.

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Esta flexibilidad excesiva suele ser hereditaria y puede causar dolores musculares crónicos. El cuerpo debe trabajar el doble para mantener la estabilidad de las rodillas o tobillos. Por ello, Rami debió modificar sus actividades físicas de alto impacto.

En la actualidad, la actriz de ‘La Reina del Flow’ maneja su condición con una estricta conciencia corporal. Enfocando sus rutinas en fortalecer sus músculos para sostener mejor sus articulaciones. El desarrollo de masa muscular es clave para evitar nuevas dislocaciones: “Trato de tener mucha conciencia, siento que tengo más músculo ahora, o sea, que de pronto también me ha ayudado como a sostener la articulación”, dijo.

Los expertos recomiendan ejercicios de bajo impacto como natación o pilates adaptado. Estas actividades mejoran la postura sin generar estrés articular excesivo. Herrera sigue estas pautas para cumplir con las exigencias físicas de sus rodajes actuales allí.

A pesar de los desafíos médicos, la actriz de 'La Reina del Flow' no detuvo su profesionalización actoral. Le faltaba la mitad de la carrera cuando recibió el diagnóstico. Su determinación la llevó a participar en producciones exitosas de plataformas como Netflix y TV .