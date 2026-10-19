Maluma presume el cuerpazo de su novia tras un mes del nacimiento de su segundo hijo

Maluma llamó la atención en redes sociales al compartir un video de su novia, Susana Gómez, quien apareció haciendo ejercicio un mes después del nacimiento de su segundo hijo. La empresaria lució ropa deportiva mientras caminaba hacia el cantante en el gimnasio de su residencia.

La publicación despertó comentarios entre los seguidores, quienes destacaron la figura de la mujer y llenaron de elogios a la pareja. La grabación también provocó mensajes de admiración por la relación que mantienen y la familia que conformaron junto a sus dos pequeños.

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¿Cómo reaccionó Maluma al mostrar a su novia después del parto?

Maluma compartió un video desde el gimnasio de su casa, donde apareció Susana Gómez mientras caminaba hacia él. Sobre el clip escribió la pregunta: "¿Ahí estaba Orión?". La grabación llamó la atención de los internautas, quienes destacaron la figura de la empresaria un mes después del nacimiento de su segundo hijo.

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La publicación recibió múltiples reacciones y elogios para la pareja. Algunos usuarios expresaron su envidia sana por la relación que mantiene con el cantante y comentaron: "Susana presumiendo su suerte", mientras otros resaltaron la familia que construyeron juntos.

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Entre los mensajes sobre la apariencia de la empresaria también se leyó: "En serio quedó perfecta, delgada, muy linda". El video despertó comentarios sobre esta nueva etapa de la pareja tras la llegada de su bebé y sobre el momento que el artista decidió compartir en sus redes sociales.

¿Hace cuánto tiempo dio a luz Susana Gómez?

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El segundo hijo de la pareja, Orión Londoño Gómez, nació el lunes 14 de septiembre de 2026 en Medellín. El bebé llegó a la familia poco más de un año después de que Maluma y Susana recibieran a París, su primera hija, nacida en marzo de 2024.

Con la llegada del pequeño, la pareja comenzó una nueva etapa en su hogar. Desde entonces, el cantante combina sus compromisos musicales con la crianza de sus dos hijos, mientras comparte ocasionalmente algunos momentos de su vida familiar a través de las redes sociales.

¿Qué se sabe de la vida familiar de Maluma y Susana Gómez?

Ellos eran amigos antes de iniciar su relación sentimental, que salió a la luz alrededor de 2020 y se hizo oficial en diciembre de 2021. Durante un concierto, el cantante expresó que llevaba años buscando el amor sin darse cuenta de que lo tenía cerca. La colombiana es arquitecta y diseñadora de interiores.

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Desde 2023, surgieron rumores de un posible compromiso después de que Susana apareciera con un anillo, aunque ninguno confirmó esa información. En distintas ocasiones, el artista se refirió a su situación sentimental con frases como: "Uno está más casado después de tener hijos" y "Yo ya estoy casado".

Maluma dejó ver la espectacular figura de Susana Gómez a un mes de dar a luz a Orión, despertando múltiples elogios de sus fans en redes sociales Foto: @maluma

La pareja tiene dos hijos: París, quien nació en marzo de 2024, y Orión Londoño Gómez, que llegó al mundo el 14 de septiembre de 2026, en Medellín. El segundo embarazo fue anunciado en mayo de ese año mediante fotografías en las que el cantante besaba el vientre de su pareja junto a su hija mayor.

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Desde entonces, ambos procuran mantener en privado varios detalles de su vida familiar y proteger la identidad de sus pequeños, evitando mostrar sus rostros en redes sociales por motivos de seguridad.