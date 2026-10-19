Premios Billboard 2026: cuándo son y artistas confirmados y Link para ver la transmisión

La gala de los Premios Billboard de la Música Latina 2026 se llevará a cabo este jueves 22 de octubre en el James L. Knight Center, ubicado en Miami, Florida. El evento marcará el cierre oficial de la Semana de la Música Latina de Billboard.

Esta entrega anual reunirá a destacadas figuras de la industria musical y contará con la conducción de Carmen Villalobos y Javier Poza, quienes estarán al frente de una noche dedicada a reconocer los éxitos y las contribuciones de los artistas latinos.

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La nueva categoría de los Premios Billboard 2026

Una de las principales novedades de la edición 2026 es la incorporación de la categoría Artista de los Fans (Fan's Artist). A diferencia de otros galardones, cuyos resultados se determinan a partir de los datos de las listas de Billboard, esta distinción será otorgada mediante el voto directo del público.

Los cinco finalistas que compiten por este reconocimiento son Karol G, Fuerza Regida, Peso Pluma, Prince Royce y Tito Double P, quienes encabezan las nominaciones de esta categoría.

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Los seguidores de la música latina pueden emitir hasta 20 votos diarios a través de la plataforma de Telemundo. El proceso de votación finalizará el jueves 22 de octubre, una hora antes del inicio de la ceremonia.

¿Cuáles son los artistas que se presentarán en los Premios Billboard 2026?

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La programación de la noche incluirá 16 presentaciones musicales en directo, con estrenos mundiales, debuts televisivos y colaboraciones especiales.

Entre los estrenos mundiales destacan las presentaciones de Víctor Manuelle junto a Elvis Crespo, así como la actuación conjunta de RIZA, Pablo Alborán y Manuel Turizo.

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Por su parte, los debuts televisivos estarán a cargo de solistas y agrupaciones como Ozuna, Xavi, Tito Double P y el dúo integrado por Wisin e Ivy Queen. Asimismo, la ceremonia marcará la primera presentación del género reparto cubano en los Premios Billboard, con la participación de Erick Brian junto a Pututi y Nesty.

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En el apartado de homenajes, la producción preparó un tributo musical al cantautor mexicano Juan Gabriel, a diez años de su fallecimiento. El reconocimiento contará con las voces de Carlos Rivera, Jessi Uribe, Pablo Alborán, Paola Jara y Yahritza y Su Esencia.

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Adicionalmente, se emitirá un segmento dedicado a las comunidades afectadas por desastres naturales recientes, con la participación de José Luis Rodríguez, conocido como 'El Puma', Nella y Nanpa Básico.

Reconocimientos a la trayectoria y cronograma de emisión

Durante la ceremonia se entregarán cuatro galardones especiales para reconocer la trayectoria y el impacto de artistas destacados en la industria musical:

Cristian Castro: Premio Billboard Trayectoria Artística.

Fuerza Regida: Premio Billboard Vanguardia.

Rosalía: Premio Billboard Salón de la Fama.

Rubén Blades: Premio Billboard Ícono.



Entre las personalidades invitadas para presentar los premios figuran Becky G, Juan Luis Guerra, Lali, Gilberto Santa Rosa y Gente de Zona.

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¿Dónde se podrán ver los Premios Billboard de la Música Latina 2026?

La transmisión en directo comenzará a las 8:00 p. m., hora de Miami, a través de Telemundo y Peacock en Estados Unidos. Además, la ceremonia contará con cobertura para América Latina y el Caribe mediante Telemundo Internacional, de igual forma, en su canal de Youtube tendrá la cobertura de este galardon.

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Los espectadores podrán seguir la gala para conocer a los ganadores, disfrutar de las presentaciones musicales y presenciar los homenajes preparados para esta edición de los Premios Billboard de la Música Latina.