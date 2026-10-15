Conciertos de Ryan Castro, Karol G y otros en El Campín; incertidumbre tras daño del césped

Si sigues de cerca la movida cultural y deportiva de Bogotá, seguro te has enterado de la controversia que rodea por estos días al estadio Nemesio Camacho El Campín.

El escenario deportivo más importante de la capital se encuentra en el centro del debate público debido al evidente deterioro de su campo de juego.

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Esta situación se produjo en medio de una apretada agenda que busca alternar los partidos del fútbol profesional colombiano con multitudinarios espectáculos musicales programados hasta el mes de diciembre.



Por un lado, los apasionados de la música están atentos a la presentación de sus artistas favoritos. Por el otro, los hinchas y los entes deportivos manifiestan su profunda molestia por las malas condiciones en las que se encuentra el césped.

Para que entiendas el panorama completo sobre lo que está sucediendo en el recinto capitalino y conozcas la lista de eventos que aún quedan en el calendario, aquí te detallamos todo lo que debes saber.

¿Por qué se aplazó el partido de Millonarios y qué pasó con la grama de El Campín?

La tensión en el escenario deportivo estalló en la noche del martes 13 de octubre de 2026. Faltaban tan solo unos minutos para que rodara el balón en el esperado encuentro entre Millonarios y Once Caldas, correspondiente a la liga colombiana, cuando las autoridades del fútbol tomaron una medida drástica: suspender y aplazar el partido oficialmente.

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La razón detrás de esta determinación fue el desastroso aspecto que presentaba la gramilla de El Campín.

Según explicaron los organismos deportivos, el terreno no ofrecía las garantías necesarias ni las condiciones mínimas de seguridad para salvaguardar la integridad física de los futbolistas, pues existía un elevado riesgo de que sufrieran lesiones graves durante el desarrollo del juego.

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La decisión generó una gran desazón y malestar tanto entre los aficionados que ya habían ingresado a las tribunas como en la opinión pública y el entorno del fútbol local.

Para dar mayor claridad sobre el problema, la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) difundió un video en sus redes sociales en el cual se observa el lamentable estado del campo.

En las imágenes se evidenciaron parches y fragmentos de césped levantados a lo largo de toda la superficie de juego.

Estos fragmentos sueltos corresponden a las labores de instalación de nuevo pasto desarrolladas por Sencia, la entidad privada que ejerce como administradora y concesionaria del estadio.

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Sencia realizó estos trabajos de mantenimiento justo después de la presentación del doble concierto de la agrupación surcoreana BTS.

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Aunque la empresa concesionaria había emitido un comunicado asegurando que los tiempos de entrega se cumplirían para entregar una cancha en condiciones ideales de cara a la competencia deportiva, el aspecto del césped demostró todo lo contrario y desató la indignación generalizada.

¿Qué conciertos restan en el estadio El Campín en 2026 y cuáles son sus fechas?

A pesar de los severos inconvenientes con la superficie de juego, la agenda cultural de la ciudad no se detiene. La parte final del año 2026 cuenta con una variada lista de espectáculos musicales que se llevarán a cabo en El Campín.

Si planeas asistir a alguno de estos shows, ten en cuenta la siguiente programación oficial confirmada hasta diciembre:

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¿Cómo afecta la programación de conciertos a Millonarios y Santa Fe en la liga colombiana?

La realización de este nutrido calendario de shows musicales representa un verdadero desafío para la organización del fútbol profesional en Bogotá.

La fecha de estos espectáculos coincide directamente con la fase decisiva del campeonato local, afectando las agendas de los dos equipos de la capital: Independiente Santa Fe y Millonarios.

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De acuerdo con lo establecido por las autoridades deportivas, ni Millonarios ni Santa Fe podrán jugar en el estadio El Campín hasta que existan garantías reales y verificables para la seguridad de los deportistas.

Esta restricción genera una profunda incertidumbre entre los clubes y sus hinchadas. El impacto no solo afecta las jornadas restantes de la fase regular del 'todos contra todos', sino que también compromete la logística y la realización de los eventuales partidos correspondientes a los cuadrangulares finales de la liga colombiana.