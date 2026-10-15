Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
CONCIERTOS EN EL CAMPÍN
MESADA Y PRIMA COLPENSIONES
ACCIDENTE COLEGIO

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Música  / Conciertos de Ryan Castro, Karol G y otros en El Campín; incertidumbre tras daño del césped

Conciertos de Ryan Castro, Karol G y otros en El Campín; incertidumbre tras daño del césped

El deterioro de la grama tras masivos espectáculos encendió la polémica en Bogotá y obligó a suspender partidos de la liga local.

Programación de conciertos en El Campín 2026: fechas de Karol G, Fonseca y más
Programación de conciertos en El Campín 2026: fechas de Karol G, Fonseca y más
Foto: @Dimayor y Gemini
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 15 de oct, 2026

Si sigues de cerca la movida cultural y deportiva de Bogotá, seguro te has enterado de la controversia que rodea por estos días al estadio Nemesio Camacho El Campín.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

El escenario deportivo más importante de la capital se encuentra en el centro del debate público debido al evidente deterioro de su campo de juego.

Publicidad

Últimas noticias

Un micrófono vintage de pie con un lazo negro de luto en un escenario oscuro, ilustrando el fallecimiento de un reconocido cantante colombiano.
Música

Fallece reconocido cantante colombiano; compartió escenario con Héctor Lavoe

Jessi Uribe se une a Voz de Mando y Juan Pablo Márquez en “Pa’ Que No Me Anden Contando”
Música

Jessi Uribe se une a Voz de Mando y Juan Pablo Márquez en “Pa’ Que No Me Anden Contando”

Puedes leer: Filtran imágenes de la gramilla de El Campín después de los conciertos de BTS

Esta situación se produjo en medio de una apretada agenda que busca alternar los partidos del fútbol profesional colombiano con multitudinarios espectáculos musicales programados hasta el mes de diciembre.

Por un lado, los apasionados de la música están atentos a la presentación de sus artistas favoritos. Por el otro, los hinchas y los entes deportivos manifiestan su profunda molestia por las malas condiciones en las que se encuentra el césped.

Para que entiendas el panorama completo sobre lo que está sucediendo en el recinto capitalino y conozcas la lista de eventos que aún quedan en el calendario, aquí te detallamos todo lo que debes saber.

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

¿Por qué se aplazó el partido de Millonarios y qué pasó con la grama de El Campín?

La tensión en el escenario deportivo estalló en la noche del martes 13 de octubre de 2026. Faltaban tan solo unos minutos para que rodara el balón en el esperado encuentro entre Millonarios y Once Caldas, correspondiente a la liga colombiana, cuando las autoridades del fútbol tomaron una medida drástica: suspender y aplazar el partido oficialmente.

Publicidad

La razón detrás de esta determinación fue el desastroso aspecto que presentaba la gramilla de El Campín.

Según explicaron los organismos deportivos, el terreno no ofrecía las garantías necesarias ni las condiciones mínimas de seguridad para salvaguardar la integridad física de los futbolistas, pues existía un elevado riesgo de que sufrieran lesiones graves durante el desarrollo del juego.

Te puede interesar

Still de Karol G y Bruno Mars, letra, traducción y significado
Música

STILL de Karol G y Bruno Mars: letra completa, traducción y significado de la canción

Alejandro Sanz y Eden Muñoz: Letra de "Yo era poesía" y fechas de su gira 2026.
Música

Letra completa de la canción 'Yo era poesía' de Alejandro Sanz y Eden Muñoz, ¿de qué trata?

Publicidad

La decisión generó una gran desazón y malestar tanto entre los aficionados que ya habían ingresado a las tribunas como en la opinión pública y el entorno del fútbol local.

Para dar mayor claridad sobre el problema, la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) difundió un video en sus redes sociales en el cual se observa el lamentable estado del campo.

En las imágenes se evidenciaron parches y fragmentos de césped levantados a lo largo de toda la superficie de juego.

Estos fragmentos sueltos corresponden a las labores de instalación de nuevo pasto desarrolladas por Sencia, la entidad privada que ejerce como administradora y concesionaria del estadio.

Publicidad

Sencia realizó estos trabajos de mantenimiento justo después de la presentación del doble concierto de la agrupación surcoreana BTS.

Puedes leer: Karol G en Bogotá: revelan precios oficiales y fechas de preventa para El Campín

Publicidad

Aunque la empresa concesionaria había emitido un comunicado asegurando que los tiempos de entrega se cumplirían para entregar una cancha en condiciones ideales de cara a la competencia deportiva, el aspecto del césped demostró todo lo contrario y desató la indignación generalizada.

¿Qué conciertos restan en el estadio El Campín en 2026 y cuáles son sus fechas?

A pesar de los severos inconvenientes con la superficie de juego, la agenda cultural de la ciudad no se detiene. La parte final del año 2026 cuenta con una variada lista de espectáculos musicales que se llevarán a cabo en El Campín.

Si planeas asistir a alguno de estos shows, ten en cuenta la siguiente programación oficial confirmada hasta diciembre:

  • Fonseca: El reconocido cantante colombiano abrirá el bloque final de eventos con su presentación agendada para el sábado 24 de octubre.
  • Ryan Castro: El artista urbano se apoderará del escenario una semana después, el sábado 31 de octubre, con su show especial denominado 'Awooween'.
  • Los Tigres del Norte: Durante el mes de noviembre, la afamada agrupación de música regional mexicana llegará al estadio el sábado 7 de noviembre.
  • 'Juntos de Nuevo – Misión Campín': La música autóctona tendrá su espacio el sábado 21 de noviembre con este megaconcierto que reunirá a destacados referentes y exponentes del vallenato.
  • Karol G: El gran cierre de la temporada de conciertos en el estadio estará a cargo de la cantante antioqueña, quien ofrecerá una triple fecha en el marco de su gira mundial 'Viajando por el Mundo Tropitour', desde el viernes 4 hasta el domingo 6 de diciembre.

Te puede interesar

Maisak, Feid y Maluma sacan ‘Te Entiendo Remix’
Música

Maisak, Feid y Maluma sacan Te Entiendo Remix: Letra completa y video

Letra de canción Pa’ la seca de Ryan Castro y Maluma
Música

Letra de canción Pa’ la seca de Ryan Castro y Maluma; video oficial

Publicidad

¿Cómo afecta la programación de conciertos a Millonarios y Santa Fe en la liga colombiana?

La realización de este nutrido calendario de shows musicales representa un verdadero desafío para la organización del fútbol profesional en Bogotá.

La fecha de estos espectáculos coincide directamente con la fase decisiva del campeonato local, afectando las agendas de los dos equipos de la capital: Independiente Santa Fe y Millonarios.

Publicidad

De acuerdo con lo establecido por las autoridades deportivas, ni Millonarios ni Santa Fe podrán jugar en el estadio El Campín hasta que existan garantías reales y verificables para la seguridad de los deportistas.

Esta restricción genera una profunda incertidumbre entre los clubes y sus hinchadas. El impacto no solo afecta las jornadas restantes de la fase regular del 'todos contra todos', sino que también compromete la logística y la realización de los eventuales partidos correspondientes a los cuadrangulares finales de la liga colombiana.

Relacionados

Estadio El Campín

BTS

Karol G

Conciertos