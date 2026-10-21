Revelan identidad del hombre señalado por la muerte de Vanessa Vera; lo buscan

El nombre y el rostro de Keiner Alberto Marrugo Leyva comenzaron a circular en una petición de ayuda para localizar al hombre señalado por la muerte de Vanessa, ocurrida el sábado 17 de octubre de 2026 en el barrio Barrancas, en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá.

En el mensaje difundido se pide colaboración ciudadana para encontrarlo y evitar que el caso quede impune.

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La búsqueda se relaciona con la muerte de Vanessa Isabel Vera, una comerciante de 46 años que resultó gravemente herida cuando, según los relatos conocidos, intentó auxiliar a una vecina que presuntamente estaba siendo víctima de violencia intrafamiliar.



La mujer permaneció bajo atención médica en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), pero falleció el lunes 19 de octubre. Desde entonces, sus familiares y allegados han pedido que se esclarezcan las circunstancias de lo ocurrido y que se ubique al hombre señalado por la agresión.



FAVOR COMPARTIR: ayudenos a encontrar a Keiner Alberto Marrugo Leyva presunto feminicida de Vanessa Duran. los hechos ocurrieron el sábado 17 de octubre en el barrio Barrancas en la localidad de Usaquén el sujeto se dió a la fuga ayúdenos a qué este feminicidio no quede impune: https://t.co/R1sQQnOesE — Alfonosky Fleresky (@Alfonso_272073) October 20, 2026

Difunden la identidad del hombre señalado por la muerte de Vanessa

En una publicación que circula masivamente en redes sociales se identifica a Keiner Alberto Marrugo Leyva como el presunto responsable de los hechos ocurridos en Barrancas.

La familia pide ayudar a encontrarlo y asegura que el hombre se habría dado a la fuga después de lo sucedido. Sin embargo, esta información debe entenderse como parte de la denuncia difundida y no como una confirmación oficial sobre su situación actual.

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Por ahora, es importante que cualquier dato relacionado con el caso sea entregado directamente a las autoridades y que las acusaciones se manejen con responsabilidad, mientras avanzan las actuaciones correspondientes.

Vanessa habría intentado ayudar a una vecina antes de ser atacada

De acuerdo con el relato entregado por familiares a Noticias Caracol, Vanessa se encontraba en su apartamento cuando escuchó gritos de auxilio provenientes de la vivienda de una vecina.

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Al parecer, allí se estaba presentando una situación de violencia entre una pareja. Al escuchar lo que ocurría, la comerciante decidió acercarse para intentar ayudar a la mujer.

Una familiar relató cómo se habría producido la agresión y describió la gravedad de las heridas que sufrió Vanessa.

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«Cuando Vane tocó la puerta, el hombre estaba armado con un cuchillo y atacó a mi hermana, apuñalándola en la tráquea, comprometiendo sus cuerdas vocales», contó, según el testimonio divulgado por el medio.

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La lesión afectó gravemente el cuello de Vanessa y comprometió estructuras relacionadas con la respiración. Su estado de salud fue crítico desde el momento en que recibió atención médica.

Nathaly Vera, hermana de la víctima, también explicó que, durante una intervención quirúrgica, los médicos encontraron afectaciones en órganos vitales, entre ellos los riñones, el bazo y el hígado. Pese a los esfuerzos del personal médico, Vanessa falleció dos días después de la agresión.