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La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Vanessa murió por defender a su vecina en Bogotá; ella habría huido con su pareja

Vanessa murió por defender a su vecina en Bogotá; ella habría huido con su pareja

Vanessa Vera, comerciante de 46 años, murió tras intentar ayudar a una vecina en Usaquén, Bogotá. Su familia pide justicia y las autoridades buscan esclarecer lo ocurrido.

Perdió la vida por defender a una vecina en Bogotá
Vanessa Isabel Vera, comerciante de 46 años, murió después de resultar gravemente herida cuando intentaba auxiliar a una vecina.
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 21 de oct, 2026

Vanessa Isabel Vera, una comerciante de 46 años, murió después de intentar auxiliar a una vecina que, al parecer, estaba siendo víctima de violencia intrafamiliar en el barrio Barrancas, en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá.

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La mujer escuchó gritos de auxilio, se acercó para ayudar y terminó gravemente herida tras ser atacada presuntamente por el compañero sentimental de su vecina.

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El caso ocurrió durante la madrugada del sábado 17 de octubre de 2026, en un conjunto residencial de este sector de la capital. Luego de permanecer dos días en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), Vanessa falleció el lunes 19 de octubre, según la información conocida sobre el caso.

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Vanessa Vera escuchó los gritos de auxilio e intentó ayudar a su vecina

De acuerdo con el relato entregado por sus familiares a Noticias Caracol, Vanessa se encontraba en su apartamento cuando escuchó los gritos de una mujer que, presuntamente, estaba siendo agredida por su pareja.

Ante la situación, la comerciante decidió acercarse a la vivienda para averiguar qué estaba pasando y tratar de auxiliar a su vecina. Sin embargo, el hombre habría reaccionado violentamente contra ella.

Una familiar de Vanessa relató cómo se habría producido el ataque y explicó que el señalado agresor llevaba un cuchillo cuando la mujer se acercó a la puerta.

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“Cuando Vane tocó la puerta, el hombre estaba armado con un cuchillo y atacó a mi hermana, apuñalándola en la tráquea, comprometiendo sus cuerdas vocales”, contó la familiar, según el testimonio divulgado por Noticias Caracol.

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La lesión en el cuello fue de extrema gravedad y comprometió estructuras relacionadas con la respiración. Por esa razón, Vanessa tuvo que ser trasladada a un centro médico, donde recibió atención especializada.

Pese a los esfuerzos médicos, su estado de salud continuó siendo crítico durante los días siguientes.

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Familiares de Vanessa Vera piden que el caso sea esclarecido

Tras confirmarse la muerte de la comerciante, sus familiares han pedido que el caso avance y que se establezcan las responsabilidades correspondientes.

La información entregada por sus allegados describe a una mujer que decidió acercarse a una vivienda al escuchar los gritos de otra persona. Ese intento de ayudar habría terminado en una agresión que le provocó heridas de extrema gravedad.

Mientras avanzan las actuaciones de las autoridades, las circunstancias posteriores al ataque también deberán ser verificadas. Entre las preguntas que rodean el caso están el paradero del hombre señalado, las condiciones en las que se produjo la agresión y lo que ocurrió con la mujer a quien Vanessa habría intentado auxiliar.

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