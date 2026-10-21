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La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Docente murió tras ser atacado con arma blanca en Santander; su pareja fue capturada

Docente murió tras ser atacado con arma blanca en Santander; su pareja fue capturada

Las autoridades confirmaron que la víctima recibió una herida a la altura de su cuello y perdió la vida después de entrar a un centro asistencial.

Fotografía en blanco y negro en primer plano de un hombre mayor con barba y cabello cano, sonriendo levemente
El docente víctima de un ataque con arma blanca en Santander. Las autoridades capturaron a su pareja como presunta responsable del hecho .
Foto: pantallazo tomado de Blu Santanderes
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 21 de oct, 2026

En la mañana de este miércoles 21 de octubre, en el municipio de Rionegro, Santander, murió el profesor Juan Carlos Álvarez González, de 64 años, tras sufrir una herida con arma cortopunzante en el cuello.

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Según información de las autoridades, los hechos ocurrieron en una vivienda del barrio Santa Cruz de la Colina, donde el docente habría sostenido una discusión con su pareja sentimental. De acuerdo con el reporte preliminar, durante el altercado Juan Carlos Álvarez sufrió una lesión en el cuello. Aunque fue trasladado de urgencia a un centro asistencial del municipio para recibir atención médica, falleció debido a la gravedad de la herida.

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¿Qué pasó con la pareja de Juan Carlos Álvarez?

Tras conocerse lo ocurrido, la Policía capturó a la mujer que se encontraba con el profesor al momento del incidente y la puso a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, esto según información del medio Blu Radio.

En sus primeras declaraciones a los investigadores, la mujer aseguró que actuó en legítima defensa. Según su versión, durante la discusión el docente habría intentado agredirla físicamente, por lo que tomó un cuchillo para proteger su integridad. La lesión causada durante el altercado terminó provocando la muerte del profesor. No obstante, la versión entregada por la mujer constituye una de las hipótesis que deberán ser evaluadas dentro de la investigación.

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Mientras tanto, las autoridades adelantan la recolección de testimonios, el análisis de las pruebas encontradas en la escena y la reconstrucción de los hechos para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte del educador.

Las indagaciones buscan verificar minuciosamente si las circunstancias responden efectivamente a un caso de legítima defensa o si existen causales que determinen otro tipo de responsabilidad penal contra la pareja de Juan Carlos Álvarez.

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¿Quién fue Juan Carlos Álvarez?

La muerte del profesor generó pesar entre los habitantes de Rionegro, donde era reconocido por su trayectoria y dedicación a la enseñanza y muy querido por la comunidad de este lugar.

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Juan Carlos Álvarez González se desempeñaba como docente de educación física en el Colegio Integrado Fray Nepomuceno Ramos, institución educativa en la que trabajó durante 25 años.

Su fallecimiento enluta a la comunidad educativa, esto según informó medios locales, mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para establecer cómo ocurrió el altercado y determinar las responsabilidades correspondientes.

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