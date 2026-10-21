Docente murió tras ser atacado con arma blanca en Santander; su pareja fue capturada

En la mañana de este miércoles 21 de octubre, en el municipio de Rionegro, Santander, murió el profesor Juan Carlos Álvarez González, de 64 años, tras sufrir una herida con arma cortopunzante en el cuello.

Según información de las autoridades, los hechos ocurrieron en una vivienda del barrio Santa Cruz de la Colina, donde el docente habría sostenido una discusión con su pareja sentimental. De acuerdo con el reporte preliminar, durante el altercado Juan Carlos Álvarez sufrió una lesión en el cuello. Aunque fue trasladado de urgencia a un centro asistencial del municipio para recibir atención médica, falleció debido a la gravedad de la herida.

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¿Qué pasó con la pareja de Juan Carlos Álvarez?

Tras conocerse lo ocurrido, la Policía capturó a la mujer que se encontraba con el profesor al momento del incidente y la puso a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, esto según información del medio Blu Radio.

En sus primeras declaraciones a los investigadores, la mujer aseguró que actuó en legítima defensa. Según su versión, durante la discusión el docente habría intentado agredirla físicamente, por lo que tomó un cuchillo para proteger su integridad. La lesión causada durante el altercado terminó provocando la muerte del profesor. No obstante, la versión entregada por la mujer constituye una de las hipótesis que deberán ser evaluadas dentro de la investigación.

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Mientras tanto, las autoridades adelantan la recolección de testimonios, el análisis de las pruebas encontradas en la escena y la reconstrucción de los hechos para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte del educador.

Las indagaciones buscan verificar minuciosamente si las circunstancias responden efectivamente a un caso de legítima defensa o si existen causales que determinen otro tipo de responsabilidad penal contra la pareja de Juan Carlos Álvarez.

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Conmoción en Rionegro, Santander, por la muerte del profesor Juan Carlos Álvarez, de 64 años, quien falleció tras resultar herido en un caso de violencia intrafamiliar. Su esposa fue capturada por la Policía. El docente llevaba 25 años en el colegio Frey Nepomuceno #VocesySonidos https://t.co/ASFzNY01M4 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 21, 2026

¿Quién fue Juan Carlos Álvarez?

La muerte del profesor generó pesar entre los habitantes de Rionegro, donde era reconocido por su trayectoria y dedicación a la enseñanza y muy querido por la comunidad de este lugar.

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Juan Carlos Álvarez González se desempeñaba como docente de educación física en el Colegio Integrado Fray Nepomuceno Ramos, institución educativa en la que trabajó durante 25 años.

Su fallecimiento enluta a la comunidad educativa, esto según informó medios locales, mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para establecer cómo ocurrió el altercado y determinar las responsabilidades correspondientes.