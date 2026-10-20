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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Murió reconocida actriz en extrañas circunstancias; su hija la despidió con doloroso mensaje

Murió reconocida actriz en extrañas circunstancias; su hija la despidió con doloroso mensaje

Murió Marcela Ortiz, reconocida actriz y exmodelo argentina de 61 años. Esto se sabe del accidente en Tigre y el mensaje de despedida de su hija.

Murió Marcela Ortiz, actriz argentina: qué se sabe del accidente y el mensaje de su hija
Murió Marcela Ortiz, actriz argentina: qué se sabe del accidente y el mensaje de su hija
/Foto: IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 20 de oct, 2026

La actriz y exmodelo argentina Marcela Ortiz murió a los 61 años tras un episodio ocurrido mientras conducía su carro en Villa La Ñata, localidad del partido de Tigre, en la provincia de Buenos Aires. La noticia generó conmoción entre quienes siguieron su trayectoria en la televisión durante la década de los 90, mientras que el mensaje de despedida de su hija, Shelsian, llamó la atención por sus sentidas palabras.

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La información sobre el fallecimiento comenzó a circular después de que se conociera un reporte publicado por el medio argentino Radio Plaza 94.7 en sus redes sociales. La noticia también puso el foco en las circunstancias del hecho, pues las autoridades buscan establecer qué ocurrió antes de que el vehículo terminara en una zanja.

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Aunque inicialmente se relacionó su muerte con un accidente automovilístico, todavía quedan preguntas por resolver sobre lo sucedido. De acuerdo con la información divulgada, una posible descompensación habría ocurrido mientras Ortiz estaba al volante, una hipótesis que debe esclarecerse mediante las investigaciones correspondientes.

¿Qué se sabe del accidente en el que murió Marcela Ortiz?

Los primeros datos conocidos indican que Marcela Ortiz fue encontrada sin vida después de que el automóvil que conducía se saliera de la vía y cayera en una zanja en Villa La Ñata, en el partido bonaerense de Tigre.

Según la información publicada, su hija, Shelsian, habría señalado que la actriz sufrió un paro cardíaco mientras manejaba. Tras lo ocurrido, personal de emergencias llegó al lugar e intentó reanimarla, pero no consiguió salvarle la vida.

Sin embargo, las circunstancias exactas del fallecimiento todavía son materia de investigación. La Justicia solicitó una autopsia para determinar si la descompensación ocurrió antes del accidente o si los acontecimientos se desarrollaron de otra manera.

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Este detalle resulta fundamental para establecer la secuencia de los hechos. Por ahora, no es posible afirmar de manera definitiva qué provocó la pérdida de control del vehículo ni cuál fue el momento exacto en el que se produjo la emergencia médica.
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El mensaje con el que su hija despidió a la actriz

Tras conocerse la noticia, uno de los mensajes que más llamó la atención fue el que publicó Shelsian, hija de Marcela Ortiz, en sus redes sociales.

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La joven compartió unas palabras en las que expresó el dolor que le produjo la pérdida de su madre y reconoció la dificultad de afrontar una situación que escapa de su control.

“Hay cosas que no puedo manejar en la vida y está claramente es una. No soy alguien que exponga mi vida personal, pero me veo obligada a hacerlo. Mami, te me fuiste. Día de la madre, nada de lo que pueda decirte y necesito exponerlo por acá. Solo que te amo y encuentres toda la luz que te mereces”, escribió.

El mensaje reflejó el impacto de la noticia en su entorno familiar. En particular, la frase “Mami, te me fuiste” se convirtió en uno de los fragmentos más emotivos de su despedida.

Shelsian también explicó que no suele compartir detalles de su vida personal públicamente, pero que sintió la necesidad de expresarse ante lo sucedido. Sus palabras se sumaron a las reacciones que comenzaron a aparecer después de conocerse el fallecimiento.
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Murió Marcela Ortiz, actriz argentina qué se sabe del accidente
Murió Marcela Ortiz, actriz argentina qué se sabe del accidente

¿Quién era Marcela Ortiz, la actriz que murió a los 61 años?

Marcela Ortiz fue una actriz y exmodelo argentina que alcanzó popularidad en la televisión durante la década de los 90. Su nombre volvió a ocupar la atención pública tras confirmarse su fallecimiento, una noticia que sorprendió a quienes recordaban su paso por la industria del entretenimiento.

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Su trayectoria estuvo vinculada tanto al modelaje como a la actuación, dos facetas que le permitieron hacerse conocida en el medio artístico argentino.

La noticia de su muerte también generó comentarios en redes sociales, donde usuarios reaccionaron a la información sobre el accidente y al mensaje compartido por su hija.

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