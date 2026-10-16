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VIDEO: Motociclista murió tras ser arrastrado por las lluvias torrenciales en Soacha

Un motociclista de 37 años murió en Soacha tras ser arrastrado por una corriente de agua. Las lluvias también inundaron sectores de Ciudadela Sucre y dañaron tuberías.

Las fuertes lluvias provocaron inundaciones en Soacha, donde un motociclista de 37 años murió tras ser arrastrado por una corriente de agua en la Comuna 4. L
Las fuertes lluvias provocaron inundaciones en Soacha, donde un motociclista de 37 años murió tras ser arrastrado por una corriente de agua en la Comuna 4. L
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 16 de oct, 2026

Las fuertes lluvias que cayeron sobre Soacha, Cundinamarca, provocaron varias emergencias y dejaron una víctima mortal. Un motociclista de 37 años perdió la vida luego de ser arrastrado por una corriente de agua en la Comuna 4, en medio de las intensas precipitaciones que afectaron distintos sectores del municipio.

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De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el hombre se movilizaba desde Ciudadela Sucre cuando perdió el control de su motocicleta debido a las condiciones que se presentaban en la vía.

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La fuerza del agua habría impedido que pudiera maniobrar el vehículo con normalidad y terminó arrastrándolo.

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Habitantes de la zona intentaron auxiliarlo al percatarse de lo ocurrido. Sin embargo, pese a los esfuerzos de la comunidad, no fue posible rescatarlo con vida. El fallecimiento fue confirmado por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, quien se refirió a la emergencia registrada durante las lluvias.

El caso se convirtió en uno de los hechos más graves reportados durante la jornada, mientras otros sectores de Soacha también enfrentaban inundaciones, acumulación de lodo y daños en la infraestructura.

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Uno de los sectores afectados fue Ciudadela Sucre, donde los habitantes observaron cómo el agua avanzaba hasta sobrepasar algunos espacios comunitarios. La corriente llegó a cubrir una cancha y sus graderías, de acuerdo con el relato de un residente.

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El testimonio da cuenta de la magnitud de la inundación. Según el habitante, el nivel del agua habría alcanzado entre 2,5 y 3 metros en ese punto, una altura que refleja las dificultades que enfrentó la comunidad durante la emergencia.

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La situación generó preocupación entre quienes vieron cómo la corriente cubría zonas que normalmente utilizan para sus actividades cotidianas. Las precipitaciones no solo afectaron la movilidad, sino que también dejaron consecuencias en la infraestructura de los barrios.

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Los registros de lo ocurrido en Soacha muestran un panorama marcado por el aumento del caudal, el agua desbordada y las labores necesarias para recuperar los espacios afectados.

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